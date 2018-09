GP de San Marino El arrepentimiento a medias de Fenati El italiano reconoció el peligro de su acción, para Manzi pero también para él, y cargó contra otros pilotos

El italiano Romano Fenati, del equipo Kalex, sancionado con dos grandes premios de suspensión por la acción que protagonizó con su compatriota Stefano Manzi, reconoció que «no ha sido un movimiento acertado». «Es peligroso para él, pero también para mí», añadió.

«No está justificado, pero hay que ver esto en perspectiva; me han puesto dos carreras de sanción, pero también hay que penalizar al resto y aunque la sanción es recurrible, no me interesa hacerlo, aunque siempre los mismos pilotos hacen las mismas cosas y esto debería ser más correcto», lamentó Fenati.

En cuanto al incidente, Romano Fenati comentó: «Al principio ha habido un contacto y me ha sacado fuera de la pista; él iba por delante de mí, me he acercado a él y me ha adelantado, me ha frenado y me ha vuelto a sacar de la pista por segunda vez».

«Obviamente, no es justificable, pero creo que debería alejarse, porque siempre son los mismos pilotos los que molestan y, para los pilotos que no hacen nada, te estropean una carrera y eso no es justo», recalcó el piloto italiano sobre la situación.