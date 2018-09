Las mayores jugarretas del deporte

Frenar la moto al rival

Nunca se había visto en una carrera de motos, un deporte con tanto peligro por sí solo que no necesita de ninguna trampa para aumentar la adrenalina. Pero no pensó en nada de eso Romano Fenati. El piloto había tenido sus más y sus menos con Manzi a cuenta de un adelantamiento agresivo. Pero Fenati respondió de una manera peligrosísima: alargó la mano para cerrar el freno de su rival. Por suerte, no pasó nada para Manzi. Fenati recibió la bandera negra.