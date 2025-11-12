Un Primera podría visitar Jerez en la Copa del Rey: Chapín, opción para el Atlético Antoniano - Villarreal

La Copa del Rey puede estar presente esta temporada en Jerez de la Frontera y no es por que en ella compitan Xerez CD, Xerez DFC o Jerez Industrial. El Estadio Municipal de Chapín podría ser el escenario del Atlético Antoniano - Villarreal, eliminatoria de la segunda ronda de la Copa del Rey.

El equipo lebrijano, que milita en el Grupo IV de la Segunda RFEF, llega a la segunda ronda de la Copa del Rey tras dar una de las sorpresas en el anterior cruce y eliminar al Castellón (1-0).

Ahora toca recibir a un equipo de Champions que actualmente es el tercer clasificado en Primera. Sin lugar a dudas, uno de los equipos más apetecibles para los equipos modestos, aunque en el Atlético Antoniano soñaran con verse las caras con Real Betis y Sevilla FC, quienes finalmente jugarán frente a Torrent y Extremadura.

🥳 CA ANTONIANO - VILLARREAL CF



👏🏼 Así vivieron en Lebrija el sorteo de Copa del Rey en el que recibierá a un equipo de Champions League.



📹 @AlvarooSVQ | #ZonaMixta pic.twitter.com/XwMbWNuhs9 — Zona Mixta (@ZonaMixta__) November 11, 2025

El Club Atlético Antoniano suele jugar sus encuentros en el Municipal de Lebrija, con una capacidad aproximada de 3.500 espectadores y de césped artificial. La intención es que este municipio sevillano de 27.000 habitantes, que está muy cerca de la provincia gaditana y en el que también se encuentra la Balompédica Lebrijana (División de Honor de Andalucía), pueda vivir una jornada histórica con la visita del Villarreal, aunque en las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de disputar el encuentro en Jerez de la Frontera, ciudad situada a apenas media hora de Lebrija por carretera. Es decir, la mitad de distancia entre Lebrija y Sevilla, la capital de su provincia.

Sin lugar a dudas, un desplazamiento cercano y bastante cómodo para los seguidores del Atlético Antoniano. Y es que el club lebrijano jugaría de esta manera en un campo de césped natural y con mayor capacidad en sus gradas, recpercutiendo eso de manera positiva en las arcas del club.

Según apunta Canal Sur a través del programa 'La Gran Jugada', «el conjunto lebrijano deberá buscar un estadio para afrontar esta ronda». Al tiempo que añade: «Chapín, uno de los deseos del Atlético Antoniano por cercanía y capacidad».

💥 ¡El @VillarrealCF, rival del @CAAntoniano en la 2ª ronda de Copa del Rey!



🏟️ Como adelantamos en la @jugadasevilla y @lagranjugadacsr, el conjunto lebrijano deberá buscar un estadio para afrontar esta ronda



🔴 Chapín, uno de los deseos del Antoniano por cercanía y capacidad pic.twitter.com/iLCPLZZeh0 — Paco Tamayo 🎙 (@fj_tamayo) November 11, 2025

El Villarreal, un viejo conocido en la provincia de Cádiz

Esta eliminatoria de la Copa del Rey a partido único tendrá lugar entre los días 2 y 4 de diciembre (fecha aún por definir). Será justo antes de la resiembra de Chapín. Un hecho este último que está programado para el 9 de diciembre y que hará que Xerez CD y Xerez DFC, que también militan en el Grupo IV de la Segunda RFEF, tengan que jugar momentáneamente sus encuentros como local en el Estadio Pedro Garrido, otrora La Juventud, también en Jerez de la Frontera.

De confirmarse la presencia del Villarreal en Jerez de la Frontera para disputar su eliminatoria ante el Atlético Antoniano, el equipo groguet volverá a pisar la provincia gaditana en la Copa del Rey en los últimos años. Sin ir más lejos, el Villarreal visitó el Municipal de Chiclana en esta competición hace dos temporadas. El equipo groguet, entonces entrenado por Pacheta, goleó 0-5 a los chiclaneros y pasó de ronda.

El Villarreal visitó Chiclana de la Frontera hace dos temporadas. FRANCIS JIMÉNEZ

También en los años recientes ha visitado el Villarreal la capital gaditana para jugar ante el Cádiz CF en Primera, por lo que sus visitas a tierras gaditanas han sido habituales en los tiempos más recientes.