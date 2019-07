Fútbol Abidal descarta el fichaje de Neymar «Necesitamos seis jugadores ofensivos y con Griezmann somos seis», asegura el secretario técnico del Barcelona

Conforme van pasando los días parece que cada vez es más complicado el regreso de Neymar. su costoso traspaso, las malas relaciones con el PSG y los problemas extradeportivos que rodean al brasileño le alejan cada más de poder vestirse corto de nuevo en el Camp Nou. A todo ello se le suman ahora unas palabras de Eric Abidal, secretario técnico del club azulgrana, que ha venido a decir que la delantero del equipo ya está completa y no tienen pensado incorporar a nadie más. «Necesitamos seis jugadores ofensivos y con Griezmann somos seis», explicó el Le Parisien, antes de agregar que «después, será el entrenador el que tome sus decisiones». Leo Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Malcom y el citado Griezmann componen la nómina de atacantes a los que se refiere Abidal. Evidentemente, si alguno de estos futbolistas fueran traspasados se le abriría un resquicio a Neymar por el que tratar de apurar oportunidades.

Abidal también abordó otras cuestiones en la entrevista concedida en Francia, que se centró, sobre todo en los futbolistas galos del club catalán. El contencioso que el Barcelona mantiene ahora con el Atético de Madrid tras el abono de los 120 millones de la cláusula de rescisión de Griezmann mereció una aclaración por parte del ejecutivo azulgrana. « El Atlético defiende sus intereses y nosotros, los del Barça. En ningún caso teníamos un acuerdo previo con el jugador. Nos pusimos en contacto con su entorno, incluido su abogado, después de que Griezmann anunciara su deseo de abandonar su anterior club», explicó. Abidal añadió después los motivos por los que el Barcelona se puso en contacto con el Atlético: «El presidente Bartomeu contactó con el Atlético para conocer las condiciones de contratación de Griezmann e informarle que si no había negociación, el Barça pagaría la cláusula de liberación de 120 millones de euros». Hay que recordar que Óscar Grau se desplazó a Madrid para reunirse con Miguel Ángel Gil Marín y solicitarle un pago aplazado de esa cláusula, a lo que el club colchonero se negó.

«Interés siempre puede haber a raíz de la información de nuestro departamento de scouting, pero este interés sólo se concreta desde el momento en que es el jugador el que expresa su deseo de venir al Barça», siguió explicando Abidal, que desmiente las informaciones y acusaciones del Atlético, que asegura que el Barcelona contrató a Griezmann en marzo. Y justificó las palabras de Messi cuando el argentino no se quiso pronunciar sobre la llegada del francés: «Un jugador no ficha. La primera reflexión es que si empiezas a dar tu opinión sobre un jugador que no juega en tu club faltas al respeto a tus compañeros... Creo que por eso Leo no quería hablar de Antoine». Los elogios a Griezmann no faltaron: «Talento aparte y experiencia, porque ha ganado muchos títulos, tiene el potencial para ganar grandes partidos. Es un jugador que es capaz de jugar en varias posiciones. Es capaz de combinar el juego largo, el juego corto. Anticipa muy bien, es un gran goleador y el Barça debe tener un perfil como el suyo».

Finalmente, el secretario técnico del Barcelona se mostró confiado en que Griezmann sea aceptado por la afición a pesar del enfado que generó su decisión y las formas del año pasado, en las que declinó fichar por el Barcelona cuando el acuerdo estaba completamente cerrado. «Como explicó Antoine en una conferencia de prensa, fue una decisión familiar antes que deportiva y todos lo entendieron», explicó. Más parco en palabras se mostró cuando le preguntaron por las posibilidades de que Adrien Rabiot hubiera recalado en el Camp Nou esta temporada, ya que había un principio de acuerdo entre el Barça y el ya exfutbolista del PSG: «Estaba en nuestra lista, pero firmó con la Juventus. No conozco las razones, puede ser una opción deportiva o financiera, no lo sé».