Mercado de fichajes Neymar lanza un guiño al Barcelona y otro al Real Madrid El futbolista brasileño anhela salir del PSG y lleva varias semanas presionando para encontrar un destino

Neymar tiene claro que quiere abandonar el PSG. El delantero brasileño se ha reincorporado a los entrenamientos del club francés con el objetivo de cambiar de aires este verano. El Barcelona es el destino del que más se está hablando, pero las dificultades de la operación no lo están poniendo fácil. Por eso, en unas declaraciones recientes, Neymar ha repartido los elogios entre el Real Madrid y el Barcelona. Llegados a este punto no puede cerrarse puertas.

El delantero brasileño ha señalado a Leo Messi como el mejor jugador con el que ha compartido vestuario, recordando el «dúo espectacular» que formaron durante su convivencia en el Barcelona, al tiempo que ha señalado a Víctor Valdés como el portero, a Sergio Ramos como el rival más difícil y a Vinicius Junior como la mayor promesa del fútbol mundial.

«Messi es el mejor jugador con el que he jugado. Para mí es el mejor del mundo y el mejor que vi jugar. Nosotros dos hacíamos un dúo espectacular. Para mí ha sido un placer y un honor jugar con él, y además es mi amigo», apuntó Neymar en declaraciones a 'Oh My Goal' que recoge Europa Press.

Además, el brasileño señaló a Víctor Valdés como el mejor portero al que se ha enfrentado, a su actual compañero Kylian Mbappé como el jugador más veloz que ha visto («es rapídisimo») y a Sergio Ramos como el adversario más exigente.

«El mejor futbolista al que me he enfrentado es Sergio Ramos porque es muy buen central y hace goles. Es muy complicado enfrentarse a él. También he jugado contra Thiago Silva. Los dos son muy buenos», valoró sobre los dos centrales.

Por último, preguntado por el jugador más prometedor del mundo, Neymar apuntó a su compatriota Vinicius. «Es muy joven y aún tiene muchos años por delante. Creo va a ser un buenísimo jugador y uno de los mejores. Estará peleando por el Balón de Oro. Espero que consiga todo lo que quiera. Es muy buena gente y se lo merece todo», le deseó.