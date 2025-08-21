El argentino José Gómez y Southern Voyage, campeones del Gran Premio Ciudad de Sanlúcar

El Gran Premio Ciudad de Sanlúcar puso el broche de oro a la temporada.

El argentino José Gómez, con Southern Voyage, se proclamó campeón del Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, la cita más esperada de la temporada de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, que ayer llegaba a su fin después de dos ciclos y media docena de jornadas.

Pero el sudamericano no fue el único protagonista del cierre, ya que Nicolás de Julián, Vaclav Janacek y Cristina Pérez también subieron a la primera posición en las otras citas del días después de liderar a Big Bad Wolf, Tiora y Max's Thunder.

La sorpresa fue que, por segundo día consecutivo, el portugués Ricardo Sousa se quedó sin premio en Las Piletas después de una temporada sensacional para él. Sobre todo en el primer ciclo, cuando el luso dejó su inconfundible sello.

Numerosos espectadores se dieron cita en Las Piletas. NACHO FRADE

Premio Caja Rural del Sur

Big Bad Wolf, de la cuadra Galatea Racing, se hizo con la primera victoria de la tarde. Capitaneado a las mil maravillas por Nicolás de Julián, el caballo preparado por José Carlos Cerqueira fue el mejor en una carrera destinada a caballos y yeguas de tres años en adelante. Su segunda victoria del curso.

Su empuje final fue espectacular y así pudo superar a Alphabetic, el gran favorito de las apuestas, con la monta de Jaime Gelabert, que ya sabía lo que era ganar en Las Piletas. Finalmente se tuvo que conformar (que no es poco) con la segunda posición.

El cuadro de honor lo cerraron Baadirr y Cristina Pérez, quienes también habían saboreado anteriormente las mieles del éxito en la arena sanluqueña.

7.650 euros (4.500 euros de ellos y un trofeo para el primer clasificado) se pusieron en liza en el primer envite de la última jornada.

Imagen del Premio Caja Rural del Sur, primera carrera de la tarde. NACHO FRADE

Premio Cruzcampo

1.600 metros era también la distancia de la segunda cita del último día: el Premio Cruzcampo, con 8.500 euros en premios. Un galardón destinado a caballos y yeguas de tres años en adelante.

Cogsworth se caía a última hora de la lista y en lugar de una docena de caballos eran finalmente once los que entraban en los cajones y corrían sobre la arena y junto al mar.

De todos ellos el mejor fue Tiora, que sorprendió por la parte alta y venció en un agónico final a Katalina, con la monta de Martínez. Fue una de las carreras más igualadas de la 180ª edición y sirvió para que el checo Vaclav Janacek al fin pudiera sumar un triunfo en Las Piletas, situación que ya estaba acostumbrado a vivir en años anteriores. La cuadra Soñador salía victoriosa, gracias en gran medida a la preparación de Blas Rama, que tuvo a punto a una yegua muy competitiva que en su día venció en una dura batalla a la fiebre del Nilo.

El Premio Cruzcampo, segunda carrera de la tarde, fue muy competitiva. NACHO FRADE

Gran Premio Ciudad de Sanlúcar

Era el gran premio de la temporada, la gran carrera de todas cuantas se disputan en Sanlúcar de Barrameda y en 2.000 metros tenían que conocer al campeón con mayúsculas. En juego, 13.600 euros para una carrera de caballos y yeguas de tres años en adelante.

En los prolegómenos llegó el desfile, que se llevó a cabo con el aplauso y la ovación de los asistentes. Y minutos después la carrera empezó con algunos minutos de retraso y una decena de competidores.

Southern Voyage se proclamó campeón en un final disputadísimo. El argentino José Gómez, que intenta hacerse un sitio en España, dejó escrito su nombre con letras de oro en la 180ª edición en una carrera memorable, de las que siempre se recordarán.

El caballo de la cuadra El Billetero, preparado por Óscar Anaya, entró una milésima de segundo antes que The Snaper, con la monta de Nico Valle, que se quedó con la miel en los labios.

La tercera posición del cuadro de honor terminó en poder de Machu Pichu, liderado por Nico de Julián, dejando a Furioso y Vaclav Janacek a un paso del podio.

El Gran Premio Ciudad de Sanlúcar fue un auténtico éxito. NACHO FRADE

Premio Manzanilla Solear

Todo terminó con el Premio Manzanilla Solear, 1.600 metros de carrera para caballos y yeguas de tres años en adelante, con 9.350 euros en juego.

Ni It's Chico Time ni Eton Messer participaron finalmente en la carrera, quedándose en diez el número de caballos presentes en la última cita de la temporada.

Sanlúcar de Barrameda dice adiós a sus carreras de caballos. NACHO FRADE

Y el broche de oro lo puso Cristina Pérez con Max's Thunder (de la cuadra Zul y preparado por Buesa), arrebatando la victoria en el poste de llegada por media cabeza al caballo All is Fair, evitando así el doblete del checo Vaclav Janacek. Tercero fue Exposed, con la monta de Nico Valle.