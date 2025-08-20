Gelabert, Laborde, Valle y Pérez dejan sin premio a Sousa

Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda ya van llegando a su fin.

Sorprendentemente, y sin que sirva de precedente, Ricardo Sousa no pudo conseguir ninguna victoria en Las Piletas en la penúltima jornada de la temporada, que también era la penúltima del segundo ciclo.

El jockey portugués estuvo cerca de ampliar su palmarés, pero no lo pudo conseguir porque se lo impidieron Jaime Gelabert, Pablo Laborde, Nico Valle y Cristina Pérez. Ellos fueron esta vez los grandes triunfadores con Western Ruler, Natural Path, Confident Star y Smooth Transition.

Y todo ello con el gran día a las puertas. Este jueves se pone el broche de oro a la temporada con la última jornada, con el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar como gran aliciente. Un sello incomparable. La guinda del pastel.

Premio Instalaciones Hípicas El Molino

Apenas cuatro potros de tres años tomaron la salida en el estreno del quinto día de la temporada, el segundo del segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. En juego 8.500 euros y, eso sí, los participantes no podían haber ganado antes un premio de 9.000 euros.

1.600 metros fue el recorrido a completar en un premio en el que Jaime Gelabert le ganó la partida a Ricardo Sousa. Western Ruler, de la cuadra Puerto Lucero y preparado por Paquito Jiménez, superó en un exigente final a Fred on Fire, de la cuadra Oro Molío y preparado por Óscar Anaya.

Jaime Gelabert, que ya había ganado una carrera en el primer día del segundo ciclo, repitió sensación tras doblegar a la estrella portuguesa. Lo hizo además con un potro que ya había ganado en el primer ciclo. En ningún momento temió Gelabert por la victoria, ya que controló la carrera pese al empuje de Ricardo Sousa con Fred on Fire.

Western Ruler pudo con Fred on Fire en la primera carrera de la tarde en Sanlúcar de Barrameda. ANTONIO VÁZQUEZ

High Security, con la monta de Narváez, firmó la tercera posición del cuadro de honor, dejando sin podio a Briseo, con la monta de Nico de Julián.

Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Yssingeaux se quedaba sin correr en el Premio Real Maestramza de Caballería de Sevilla y siete eran al final los caballos que tomaban la salida en las playas sanluqueñas. Lo hacían sin el portugués Ricardo Sousa entre los participantes.

1.400 metros era la distancia para una cita con 7.650 euros en juego, destinada a caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Y venció Natural Path, con la monta de Pablo Laborde y de la cuadra Díaz Sarmiento. No tuvo rival y sacó tres cuerpos al subcampeón, que fue Baadirr, con la monta de la señorita Banegas.

Pablo Laborde ganó la segunda carrera. ANTONIO VÁZQUEZ

Baadirr y Banegas superaron en el último momento a Peken, con la monta de Delgado, que había comandado la carrera durante la primera parte de la cita. Al final le pasó factura tanta exigencia en los primeros compases.

Premio Fundación Cajasol

El Premio Fundación Cajasol fue rápido, con una distancia de 1.200 metros en los que se ponían en liza 8.500 euros en premios.

Un total de ocho caballos y yeguas de tres años en adelante formaron parte de la tercera carrera del penúltimo día, una competición en la que Nico Valle ganó con autoridad. Otra victoria más la suya en Las Piletas. Su caballo Confident Star, de la cuadra Zacarías Sarmiento y preparado por Óscar Anaya, no vio peligrar en ningún momento su victoria.

El podio lo completaron It's Chico Time y Bravo, con las montas de Nicolás de Julián y Vaclav Janacek, por ese orden.

Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda van llegando a su fin esta temporada. ANTONIO VÁZQUEZ

Premio Toyota Nimauto

1.800 metros pusieron el broche de oro a la penúltima jornada, con 7.650 euros en juego en el Premio Toyota Nimauto, destinado a caballos y yeguas de tres años en adelante.

No se hizo esperar demasiado la última carrera del día y el vencedor fue Smooth Transition, con la monta de Cristina Pérez, que dejó con el miel en los labios a Ricardo Sousa con Cromatic.

Así terminaba la jornada en Las Piletas. ANTONIO VÁZQUEZ

Cristina Pérez, que un día antes también había cerrado la tarde-noche con victoria (entonces con Max's Thunder), esta vez se coronaba con un caballo de la cuadra Soñador y preparado por Rama.

Northern Sonas, comandado por el checo Vaclav Janacek, fue el tercer clasificado.