Un epílogo a la altura de unas míticas carreras de caballos de Sanlúcar

La 180ª edición de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda ya es historia. El tercer día del segundo ciclo, y a la vez sexta jornada del curso, llegaba a su fin con sus mejores galas. La temporada decía adiós con cuatro carreras apoteósicas, entre las que se encontraba la joya de la corona: el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar. El ganador era, sin lugar a dudas, el máximo triunfador de la temporada.

La gran victoria fue para el argentino José Gómez, que dejó su nombre escrito en letras de oro después de una carrera sublime. Justo cuando apenas lleva dos años en España intentando hacerse . No hubiese sido posible sin su dupla: el caballo Southern Voyage. El mismo que ya había ganado en San Sebastián. Un portento.

2.000 metros de distancia y 13.600 euros de una carrera memorable que se decidió en el último instante debido al empuje de The Snaper, con la monta de Nico Valle. Tercero en la gran cita fue Machu Pichu, comandado por Nico de Julián.

El Gran Premio Ciudad de Sanlúcar es la joya de la corona. NACHO FRADE

Algo más que carreras

Más allá de las victorias deportivas, lo cierto es que las carreras de caballos, la cocina marinera y el disfrute de las tardes de verano junto a la playa en Sanlúcar de Barrameda vienen de lejos. Durante la última etapa del siglo XIX, la aristocracia se trasladaba a este rincón de la geografía andaluza para los baños de olas y así pasó a ser uno de los destinos pioneros en el desarrollo de este tipo de turismo en España, sin olvidar a las norteñas Santander y San Sebastián, al otro lado de la Península Ibérica.

Fue allá por el año 1981 cuando las carreras resurgieron con auge gracias a la refundación de la antigua Sociedad de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, encargada desde entonces de la organización del evento. Hoy por hoy son el acontecimiento deportivo, turístico y social más relevante del verano en el sur de España. Y además en una ciudad señorial enclavada en la desembocadura del Guadalquivir y muy marcada con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Desde Sanlúcar de Barrameda partió Cristóbal Colón en su tercer viaje a las Américas y también Magallanes en su primera vuelta al mundo.

Una prosperidad económica del lugar que se debía al comercio americano y la influencia aristocrática de las empresas bodegueras, impulsando de esta manera su economía y su cultura. Esta herencia también marca también el plano urbano de la ciudad.

Nunca faltó la seguridad en las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. NACHO FRADE

Por esa razón la diplomacia no podía faltar y de la mano de María Luisa de Contes, embajadora de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, se encontraba Roel Nieuwenkamp, embajador del Reino de los Países Bajos en España desde 2022. Recogía el testigo de Catherine Fautrier-Rousseau, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Principado de Mónaco en España, y Eva Descarrega, la primera mujer embajadora de Andorra en España. Ambas estuvieron durante este ciclo en la 'Capital de la Manzanilla'.

Rafael Hidalgo, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, hacía «un balance bastante positivo en todos los sentidos». Y afirmaba: «Se están viviendo estampas espectaculares y en el valor de los caballos incluso superamos a San Sebastián».

Los otros vencedores

En el resto de las carreras del día, Nicolás de Julián se adjudicó el Premio Caja Rural del Sur al capitanear a Big Bad Wolf. Poco después era el checo Vaclav Janacek el que por fin ganaba esta temporada en Sanlúcar de Barrameda, un escenario en el que ya había dejado huella en años anteriores. Esta vez fue gracias a la yegua Tiora en el Premio Cruzcampo.

La última en subir a lo más alto del cuadro de honor fue de nuevo Cristina Pérez, otra de las grandes vencedores del segundo ciclo. Su dupla con Max's Thunder dejó huella y con la caída del sol se despidió un evento incomparable. Es hora de poner el cronómetro en marcha para la próxima edición.