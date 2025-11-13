Alejandro Villanueva, el mejor jugador español en la historia de la NFL, estará presente en el Santiago Bernabéu

«Con Alejandro Villanueva, portuense de corazón, que jugó en los Steelers y Ravens de la NFL. Este finde comenta en DAZN el partido entre los Miami Dolphins y los Commanders en el Bernabéu. Un crack como profesional pero más aún como persona que han podido conocer el equipo de fútbol americano de El Puerto, los Seagulls de El Puerto».

Con este mensaje recibía Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, al mejor jugador español que ha formado parte de la NFL. Y no terminaba ahí el asunto porque en su recepción en el Ayuntamiento portuense, el primer edil le hacía entrega de un par de camisetas: una del Racing Club Portuense y otra del Cádiz CF. «Muchas gracias al @rcportuense1928 y al @cadizclubdefutbol por el detalle que habéis tenido», señalaba.

Alejandro Villanueva es noticia y lo es porque este domingo comentará en DAZN una cita histórica entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, con el Estadio Santiago Bernabéu como escenario. Algo inédito en España.

Nacido en Meridian (Mississippi, Estados Unidos) el 22 de septiembre de 1988, Alejandro Villanueva tiene corazón portuense. De padre bilbaíno y madre motrileña , este 'tackle' izquierdo se crió en El Puerto de Santa María debido a la presencia de la familia en la Base Naval de Rota. De hecho nunca ha perdido su vinculación con este rincón de la geografía española.

Sin ir más lejos, en tierras portuenses hizo sus 'pinitos' como jugador de rugby (deporte que brilla en la zona gracias al CRAP), modalidad en la que su hermano Iñaki también ha dejado huella. No en vano, este último formó parte de la selección española de Rugby 7 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, siendo uno de los cuatro deportistas gaditanos allí presentes junto a la isleña Rocío Gutiérrez (hockey), el campogibraltareño Adrián Gavira (voley playa) y el jerezano Claudio Castilla (hípica).

Es en esta costa gaditana, a miles de kilómetros de EEUU, donde los portuenses del Seagulls sueñan con emular sus hazañas en cada entrenamiento, en cada partido. Estar con Alejandro Villanueva les sabe a gloria.

Un patriota

Villanueva completó una gran carrera de ocho temporadas en la NFL, especialmente en las filas los Pittsburgh Steelers (club con el que llegó a firmar un contrato de 24 millones de dólares, al nivel de grandes estrellas del balompié de nuestro país), siendo reconocido como uno de los mejores jugadores ofensivos de su generación y un referente del fútbol americano con raíces españolas.

Pero Alejandro Villanueva es algo más que todo eso. Con sus imponentes 2,08 metros de estatura, él es el quinto jugador español que ha formado parte de la NFL. Desde que los hermanos avilesinos Jess Rodríguez y Kelly Rodríguez iniciaran el camino hace casi cien años en 1929, después han llegado el roteño Ray Rowe y el zaragozano J. J. Arcega - Whiteside.

En su momento llegó a convertirse en un héroe para muchos en su nación. Fue hace ocho años y su fama logró traspasar fronteras porque le pudo su sentimiento patriótico, el amor por su bandera y fue el único jugador de su equipo que no permaneció en el vestuario durante la ceremonia del himno de los Estados Unidos en el Soldier Field, justo antes del encuentro de su equipo frente a los Bears de Chicago.

Alejandro Villanueva durante la interpretación del himno de los Estados Unidos. LA VOZ

Militar de formación al graduarse en West Point, su paso por el ejército estadounidense, al que defendió con uñas y dientes en Afganistán, está muy presente en su vida. De ahí viene su marcada personalidad.

Hasta el presidente norteamericano Donald Trump en su primera etapa al frente de la Casa Blanca lo valoró. En un mitin celebrado en Alabama, Trump inducía a los propietarios de las escuadras a despedir a todos aquellos jugadores que protestaran contra el himno y la bandera de la nación. Mike Tomlin, entrenador de los Steelers de Pittsburgh, comentó a la CBS que los suyos no estarían presentes en la ceremonia. Así lo decidieron todos menos Villanueva, fiel a sus principios. Él hizo lo que su corazón le mandaba y se puso la mano en el corazón.

Tanta repercusión tuvo que su camiseta fue un reclamo popular en USA, pasando entonces a ser una de las más vendidas, siendo sólo superada en aquel momento por las de referentes de la NFL como Marshawn Lynch, Derek Carr, Carson Wentz, el citado Brown y Aaron Rodgers.

Por si fuera poco, la imagen de Alejandro Villanueva apareció en el 'Call of Duty: WWII', uno de los videojuegos de guerra más conocidos del planeta.

«Será un espectáculo de primer nivel»

Considerado el mejor jugador español en la historia de la NFL, Alejandro Villanueva ya se prepara para vivir este acontecimiento histórico. Así lo ha dejado entrever en los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser. «Lo bueno que tiene este deporte es que cada persona lo vive de una manera distinta. Será un espectáculo de primer nivel», señaló.

👋🏈 Hablamos con Alejandro Villanueva, el mejor jugador español que ha jugado en la @NFL, atiende a #ElLarguero



🐬🪖 "No se anticipaban los resultados de Dolphins y Commanders antes de este partido"



⏱️ QUEDAN TRES DÍAS PARA VER UN PARTIDO DE @NFL EN MADRID 🇪🇸 pic.twitter.com/4HuxYLyq3e — El Larguero (@ellarguero) November 13, 2025

Y ya alejado de los terrenos de juego, Alejandro Villanueva confesó que este año ha empezado a echar de menos el campo. «Llevo tres años sin sentir nostalgia por jugar, pero esta temporada ha sido diferente. Echo de menos esos desayunos con doce compañeros, esa rutina de vestuario, hasta el hecho de ducharme con alguien al lado», destacó entre risas.

Para terminar apuntó: «El deporte sirve como un puente entre culturas. Y ahora mismo, Madrid está muy de moda allí. Sobre todo en Miami, se habla mucho de España, hay un auténtico fervor por venir. La ciudad está por los aires».