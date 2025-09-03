Abascal aboga por seguir el ejemplo de Trump contra el narcotráfico «también en el Estrecho»

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó este miércoles que le parece una «buena idea contra el narcotráfico en general, también en el Estrecho» que Donald Trump anunciase que «ha volado» en aguas internacionales una embarcación procedente de Venezuela al acusarla de transportar un cargamento de drogas hacia su territorio.

Así lo indicó Abascal en una entrevista en Servimedia al ser preguntado sobre la iniciativa del Gobierno de Estados Unidos de destruir embarcaciones sospechosas de transportar drogas, como hizo anoche frente a las costas de Venezuela, lo que provocó la muerte de once personas que viajaban a bordo. «Me parece una buena idea contra el narcotráfico en general, también en el Estrecho», sentenció.

Abascal criticó que, «cuando precisamente Estados Unidos considera al régimen de Maduro como un régimen narcoterrorista y actúa contra una de sus embarcaciones, justo el PP diga que Trump es como Maduro y como Sánchez». «Es sorprendente, justo cuando el Gobierno de Estados Unidos está precisamente combatiendo a ese régimen narcoterrorista», recriminó en alusión directa a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo, alertó de que hacer declaraciones en esa línea contra Trump «no ayuda a las relaciones de España con Estados Unidos». «Por supuesto», continuó Abascal, estas relaciones «ahora están rotas», pero «tampoco ayudan en el futuro si hay un cambio de Gobierno» y Feijóo llegase al Palacio de la Moncloa.

Noticia Relacionada Vídeo: Con disparos de precisión, así actúa la fuerza americana contra las narcolanchas que no paran ante un 'alto' María Almagro Guardacostas americanos utilizan un fusil y un tirador selecto, un 'francotirador', como protocolo de actuación reglado en estas situaciones

En relación a si cree que Trump llevó a cabo esta operación para que haya un cambio en Venezuela o solo para luchar contra el narcotráfico, Abascal dejó claro que desconoce cuál es la línea que está siguiendo el presidente de Estados Unidos con esta acción, pero confió en que sea la primera opción.

Abascal deseó que desde Estados Unidos se haga «todo lo posible» para «desposeer del poder a quien lo ha robado con violencia, con crímenes, con robos, con torturas y con asesinatos», en referencia explícita a Nicolás Maduro y a su derrrota en los comicios presidenciales que se celebraron en verano de 20024. «Creo que no se pueden tener remilgos ante un régimen de ese tipo», concluyó el líder de Vox.