Luz verde a Sportech City en El Puerto

Semana fructífera para el Cádiz Club de Fútbol. La entidad cadista ha obtenido el respaldo urbanístico necesario para su proyecto Sportech City, mientras culminaba además su salto a Bolsa a través de su filial tecnológica.

El Pleno municipal de El Puerto aprobó, gracias a la mayoría del PP, el convenio urbanístico que permitirá desarrollar los suelos de Vega de los Pérez, paso clave para la futura implantación de esta Ciudad Tecnológica del Deporte. Con este acuerdo, el Gobierno local encamina la tramitación de las herramientas urbanísticas que harán posible el proyecto.

El convenio establece el marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la promotora para transformar unos terrenos actualmente calificados como rústicos de especial protección. La primera fase exigirá una modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), seguida de la aprobación de un plan parcial que ordene la actuación y posibilite su reclasificación como suelo rústico común.

Paralelamente, la promotora ha iniciado los trámites para que Sportech City sea declarado proyecto de interés estratégico por la Junta de Andalucía, con el objetivo de acogerse a la aceleradora de proyectos autonómica y reducir plazos.

Entre los compromisos recogidos en el convenio figura la mejora de los accesos al futuro complejo, contemplándose actuaciones como un apeadero y un paso elevado. Estos elementos deberán concretarse, al igual que la financiación que asumirá cada parte.

Un complejo deportivo de ocio y referencia

Sportech City aspira a convertirse en un espacio deportivo y de entretenimiento de dimensión internacional, articulado en torno a un gran centro multiusos con capacidad para unas 40.000 personas. El proyecto incluye instalaciones de alto rendimiento, una academia con residencia para cantera, zonas de ocio, servicios complementarios y equipamientos destinados a acoger competiciones, conciertos, congresos y ferias especializadas.

La inversión prevista para este megaproyecto supera los 120 millones de euros. Para financiarlo, el Cádiz CF ha impulsado la salida a Bolsa en Nueva York de Nomadar, su filial tecnológica. El acto de apertura en Wall Street tuvo lugar el pasado viernes y contó con la presencia del alcalde, Germán Beardo –también cuarto vicepresidente de la Diputación de Cádiz– y del coordinador general municipal, Antonio Caraballo, desplazados a Estados Unidos para asistir al estreno bursátil.

Debate político: apoyos, celos y reproches

La moción del PP fue defendida por la concejal de Urbanismo, Danuxia Enciso que recordó la tramitación realizada y los pasos a seguir para dar viabilidad a dicho proyecto. La oposición volvió a mostrar división. Izquierda Unida, en la línea de su posicionamiento del pasado junio, rechazó el acuerdo. Su portavoz, José Luis Bueno, calificó el proyecto como «pelotazo urbanístico, de los que hacía tiempo que no se veía». «Esto acabará mal», advirtió.

Desde el PSOE, Ángel González criticó la «falta de información» y aseguró que «lo que conocemos es por lo que va saliendo en prensa».

Beardo replicó a Bueno señalando que su «amistad con directivos del Cádiz o promotores no sugiere absolutamente nada». Defendió que el convenio cuenta con informe técnico y que se trata de una propuesta sobre terrenos privados, «que le viene bien a la ciudad». El alcalde recriminó a IU sus «prejuicios» y valoró el proyecto como «una oportunidad como ciudad y para la Bahía», censurando lo que calificó como «asustaviejas».

VOX apoyó la iniciativa pero reclamó «garantías» sobre su cumplimiento, solicitando además detalles sobre la vinculación de la Diputación con El Madrugador, a lo que Beardo confirmó la existencia de un convenio entre la institución provincial y el club.

Con este respaldo institucional, el Cádiz CF obtiene luz verde para avanzar en su ambicioso plan. La sintonía entre el Ayuntamiento y el club vuelve a quedar de manifiesto.

«Una oportunidad para diversificar la economía»

En una reciente entrevista con La Voz de Cádiz, Beardo subrayó la posición estratégica del área metropolitana para impulsar proyectos vinculados al club, como El Madrugador. Destacó la buena conexión por carretera, el atractivo logístico del municipio y recordó que «incluso Amazon se instaló aquí por esa razón». Afirmó que estas iniciativas «benefician no solo a El Puerto, sino a toda la provincia» y son «clave para la proyección del Cádiz CF y la economía de la Bahía».

Preguntado por este medio, el alcalde reivindicó la necesidad de diversificación económica: «La Bahía ha dejado pasar demasiados trenes, siempre centrada en los mismos sectores. La industria del deporte, la tecnología y la innovación es el próximo y debemos subirnos a él. Y si además nos une a los gaditanos, mejor».