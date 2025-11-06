Rafael Contreras: «Llegar a la Bolsa de Nueva York es colocar al Cádiz CF en un escaparate mundial sin vender el club»

La entrada del Cádiz CF en la bolsa de Nueva York, el Nasdaq, ha sido un paso más que importante en el club, no hay duda. Se trata además de la primera entidad futbolística de España que pasa a esta esfera del mercado bursátil. Sin embargo, hay muchas preguntas encima de la mesa teniendo en cuenta que el mundo de la bolsa sigue siendo tan complejo como ajeno para la mayoría de la sociedad en general.

La imagen se daba hace unos días cuando la cúpula directiva del Cádiz con Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, presidente y vicepresidente respectivamente, pulsaban el botón de la bolsa y se escuchaban las campanas que anunciaban la entrada de Nomadar, la filial tecnológica del club cadista. Una euforia «por en enorme trabajo que todo esto tiene detrás y un poco también por lo que nos decían allí mismo». El 'show' americano.

Lo explica el propio Rafael Contreras que fue partícipe de ese momento histórico del Cádiz acompañado también de políticos como el alcalde de El Puerto y vicepresidente de la Diputación Germán Beardo. Y es que uno de los objetivos que persigue el Cádiz CF con la entrada en bolsa es encontrar recursos económicos desde fuera con la idea de crear su ciudad del deporte, el 'Sportech' en terrenos de El Puerto, además de que todo se traduzca en tener un mayor presupuesto deportivo. «Hemos ascendido, estamos en una división, ahora hay que competir. Ahora llegas y, ahora te vienen los equipos grandes, te viene el mercado financiero exigente y habrá que competir», explica Contreras en los micrófonos de la Cadena COPE donde trata de explicar al detalle qué supone esta operación para la entidad cadista.

-¿Por qué entra el Cádiz CF en bolsa?

-El Cádiz, como todos los equipos, necesita generar ingresos extraordinarios más allá de lo que genera el propio fútbol. Los derechos de televisión, los derechos de la taquilla y el patrocinio, esos los 3 ingresos tradicionales del fútbol. Esta es la realidad objetiva para poder competir a nivel de fútbol profesional, el Cádiz tiene que cumplir esa opción o está la opción de de la deslocalización de la propiedad del club. Algo que ya está ocurriendo en la mayor parte de los equipos a nivel a nivel nacional (Valencia, Almería, Espanyol...) y que aquí no va a pasar. La idea es competir en el fútbol profesional sin necesidad de vender la propiedad a inversores extranjeros.

Entonces, para el planteamiento de crecimientos que queremos hay que acudir a los mercados financieros. Y una de las posibilidades es la salida a bolsa. Otra de las posibilidades es, pues, la creación de un fondo o que un fondo invierta en tu desarrollo y en tu crecimiento.

-El gran proyecto del club es el Sportech City en El Puerto...

-Durante estos 3 años nosotros hemos ido trabajando todo lo que es la parte de la actividad, vamos a llamarlo actividad real, no la actividad financiera, y en paralelo, lo que estamos poniendo ahora es un instrumento financiero que sirve para que el Cádiz esté ya en los mercados financieros, pero a nivel mundial. O sea, lo que hemos hecho es ponernos en un escaparate donde ahora todos los fondos del mundo nos están viendo, y están viendo si somos capaces de crecer y de hacer la actividad que hemos dicho que vamos a hacer. ¿Eso qué significa? Significa que todo ese dinero que existe en el mercado tiene la posibilidad de venir al Cádiz CF.

-El Cádiz creó un fondo de inversión y ahora se mete en bolsa. ¿Por qué?

-Un fondo tiene un momento puntual, es decir, si el momento en el que la inversión se va a desarrollar no se puede hacer por cualquier motivo, en este caso era por los retrasos de del suelo y en Puerto Real y demás historias, pues te impide que en ese momento tú hagas el levantamiento de capital que es necesario. Cuando tú estás en una salida a bolsa, tú lo que estás diciéndole al mercado, oye, ya soy una marca internacional, he pasado los registros que tengo que pasar, por lo tanto, en términos de transparencia soy transparente.

-Porque en Wall Street no entra cualquiera...

-En la Bolsa de Nueva York no entra cualquiera, ni en ninguna bolsa entra cualquiera, entras después de un proceso de revisión regulatorio, en el en este caso el equivalente a la CNMV en Estados Unidos, que es la SEC. El propio mercado evalúa tu proyecto, si el propio mercado define que tu proyecto cumple las características, o sea, NASDAQ, es el primer mercado tecnológico del mundo. Por lo tanto, para ellos el apartado tecnológico es un elemento esencial.

«El escepticismo ya lo hemos superado entrando en el Nasdaq»

-La pregunta del millón, ¿por qué el Cádiz es el primero en dar este paso y no otros grandes clubes españoles?

-Bueno, a ver, esto es como todo y podemos entrar en un debate de barra de bar. El Villarreal, por ejemplo, tiene a Juan Roig detrás que tiene Mercadona. Tiene un una parte patrimonial que entiendo que para él no es necesario acudir al mercado financiero. De hecho, el estadio lo ha hecho con fondos propios, es decir, no no ha tirado de recursos ajenos, ¿no?. Entonces, bueno, después cada uno tiene su su propia realidad de de desarrollo y también sus propias capacidades. Pero los grandes clubes del mundo sí están en bolsa, caso del Manchester United o la Juventus, por ejemplo.

Tenemos que ver qué manera podemos competir, pues con todo con todo ese entorno y con todo ese contexto. Entonces, el por qué no lo hacen otros clubes españoles, cada club es un mundo, cada club es una historia y, bueno, y probablemente también sirva de de puerta. Recuerda que el Barcelona, que es verdad que en un formato distinto, también lo lo intentó y al final no pudo.

Rafael Contreras, en COPE Cádiz l.v.

-¿Entiende el escepticismo del aficionado cadista?

-Pero sí es que esto no es una cuestión de tener fe o no. Cuando tú asciendes a Primera División, ¿tú te crees que estás en primera división? Llega el Real Madrid y te mete cuatro pero estás en Primera División. Bueno, esto esto ya ha pasado la fase de escepticismo. O sea, quiero decir, la fase de escepticismo era cuando decían el tema de que el Cádiz entraría en bolsa y tal. Ahí todo el mundo decía, ya están con las tonterías, Bueno, esa tontería, ese escepticismo sobre si éramos capaces de de salir a Bolsa o no ya lo hemos superado.

-¿Y cómo es posible que apenas una semana las acciones de Nomadar hayan caído tanto?

-Bueno, no es cierto. Cuando tú sales a bolsa, cualquier compañía del mundo tiene un índice de volatilidad muy alto al principio, es decir, hemos llegado a valer 57 dólares la acción. La realidad es que la salida se produjo a 12,3, al principio tuvo hubo un pico de euforia, como en todas las compañías que salen a bolsa, pero luego normalmente el precio tiende a ajustarse a su realidad que ya se posiciona y se estabiliza. Pero en cualquier caso, esto no es real, esto esto sirve a vosotros, a la prensa y sobre todo a aquel que tampoco tiene mucho, entiéndeme.

-Entiendo que en el precio de las acciones influirá mucho el rendimiento deportivo del equipo

-Está intrínsecamente vinculado, porque además la actividad de Nomadar va vinculado a la marca del Cádiz. Por lo tanto, Nomadar es quien se encarga de industrializar el conocimiento, la actividad que se desarrolla desde el Cádiz, es decir, se hace actividad de un equipo de alto rendimiento y aquí lo que tratamos es de poner en mercado todo lo que vale esa marca del Cádiz. ¿Eso qué significa? Pues debe de significar incremento de presupuesto, mayor capacidad para gastar en jugadores, por lo tanto, mejora deportiva.

-Lo que le importa a muchos aficionados, ¿cuándo se verá todo esto en el terreno de juego?

-Esto es lento, esto es lento porque esto es crecimiento patrimonial del propio club. Esto no es no es magia, no es de hoy a mañana. Bueno, ahora tiene que seguir creciendo, tiene que seguir desarrollándose el proyecto. La gente ahora te va a ver ese crecimiento y te lo va a ir valorando en términos económicos, y te va a permitir ir tirando de esos recursos para un Cádiz más fuerte, un Cádiz con mayor límite salarial, que ese es el objetivo final.

Lo que es muy importante entender es que con la estructura de financiación y con la salida a bolsa es que el Cádiz no retrae ningún recurso del Cádiz propiamente dicho para el desarrollo de este proyecto, que eso es un elemento esencial. Crear una estructura donde seamos capaces de atraer recursos con los activos y con la marca que tiene el Cádiz, pero en ningún caso que haya que detraer recursos de del Cádiz CF como tal.

«En al menos dos años se podrán ver las obras del Sportech City»

-Este viernes se da un paso fundamental en el pleno del Ayuntamiento de El Puerto con la aprobación del proyecto del Cádiz

-Ese es otro paso donde ya le vas demostrando al mercado que el proyecto sigue avanzando y que sigue en su realidad. Esas son las cosas que hacen que que la salida a bolsa tenga sentido. Esto no es, o sea, lo que, a ver, lo que lo que es visible para todos y a todos nos parece es ver todos los días la cotización, cada hora, cada minuto, subo o baja, como si hubiera un partido cada día, ¿no?

-¿Cuándo se verán las obras del Sportech City?

-Hay unos pasos urbanísticos que todavía quedan de desarrollo. Este es un proyecto de 3 a 5 años, es decir, los plazos urbanísticos son largos, no son no son cortos, Evidentemente el paso importante es la definición de dónde va, la viabilidad por parte del término municipal, eso eso es el elemento clave que que dispara el proceso. Mínimo dos años no comenzarían las obras del proyecto.

«Al Cádiz CF ha que sacarlo de la disputa política»

-Ha encontrado el Cádiz un gran aliado con Germán Beardo

Bueno, igual que lo teníamos anteriormente, pues, con la anterior regidora de Puerto Real, abrazó el proyecto, igual que hay otros alcaldes como el de Chiclana que ha perseguido el proyecto muchísimo, y al cual estamos infinitamente agradecidos porque demuestran su su su visión de del tema. En este caso, el alcalde de El Puerto ha visto el proyecto y lo está apoyando por el bien de su ciudad.

-¿Y con los terrenos del Delphi que el Cádiz CF compró?

-Hay un tema donde al final del día el Cádiz CF tiene que seguir avanzando. Esto se resolverá como debe ser favorablemente al Cádiz, pero evidentemente nosotros ya hemos cambiado el paso.

-Pero el Cádiz CF invirtió un dinero ahí que entiendo no quiere perder...

-No lo perderemos con la venta de esos terrenos, evidentemente. Lo que nosotros no podemos hacer es entrar en disputas que a nosotros no nos competen, es decir, las disputas políticas son disputas políticas. Nosotros lo que pedimos hasta la saciedad, y lo hemos dicho a todos los dirigentes con los que hablamos es que al Cádiz lo saquen de la disputa política, que el Cádiz no está en la disputa política.

-¿Hay políticos interesados en meter al Cádiz en disputas políticas?

-No tengo esa sensación especialmente. El Cádiz lo que tiene es un interés de crecimiento, un interés de de desarrollo y de aportar riqueza, que es lo que llevamos haciendo desde que Manolo Vizcaíno es presidente. El crecimiento del Cádiz es innegable.

Nosotros lo que hacemos es mostrar nuestro interés y definir nuestro proyecto. En el caso del Madrugador lo que tenemos es a los chavales de de cantera en la residencia usándola, dándole uso a un espacio que llevaba sin usarse desde prácticamente desde que se abrió, y le estamos dando uso, lo estamos manteniendo y y esa es nuestra realidad. A partir de ahí, pues bueno, vienen otras disputas y otras, vamos a llamarle, otras querellas que que no nos corresponden a nosotros.

-Como conclusión y volviendo a la bolsa, ¿qué gana el que invierta en Nomadar?

-Está invirtiendo no para hacer una inversión a corto plazo, está haciendo una inversión a medio plazo, y el que quiera posicionarse, pues oye, ahí tiene su posición, y cuando vaya viendo que vamos creciendo pues irá viendo que el crecimiento se irá produciendo.

Lo que está claro es que con Nomadar se invierte en tecnología. Ahí está Dani Aragón que está haciendo la digitalización en el desarrollo del negocio, Pablo Sánchez que está llevando todo el desarrollo de metodología técnico-táctica de las promociones de jugadores que están viniendo aquí y que estamos dándole toda esa esa capacitación, acompañado de un proceso formativo. Es decir, Nomadar es un proyecto muy integral de todo ese conocimiento.