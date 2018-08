El solemne homenaje del Palacio de Backingham a Aretha Franklin

La muerte de Aretha Franklin ha conmovido al mundo, miles de seguidores de la artista han acudido a su féretro en Detroit, Estados Unidos, para dar el último adiós a la cantante.

El funeral de la cantante, que falleció a los 76 años por un cáncer de páncreas, se celebró el pasado 16 de agosto en el Temple Greater Grace de Detroit, donde asistieron familiares, amigos y celebridades como Bill Clinton o Ariana Grande.

La admiración por la artista estadounidense cruza fronteras, llegando hasta Reino Unido, concretamente en el Palacio de Buckingham.

Uno de los acontecimientos que recibe mayor expectación entre los turistas y los propios británicos es el cambio de la guardia real. Es por eso por lo que ha sido impactante ver cómo en ese tiempo se interpretó el éxito de «Respect» fuera del palacio real.

Los músicos vestían uniformes escarlatas y sombreros, haciendo alusión a la verdadera guardia real para entablar la canción durante el cambio de guardia.

Respect for others underpins all we do in the @BritishArmy so it was no surprise that the @WelshGuardsBand paid tribute to musical icon and inspiration #ArethaFranklin at Changing of the Guard at Buckingham Palace today. @RoyalFamily#ArethaFranklinFuneral#RESPECTpic.twitter.com/ho7fvjEuMh