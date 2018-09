Ídolos caídos: Se publican discos póstumos de Aretha Franklin y Tom Petty Se nos están yendo a un ritmo vertiginoso, pero siguen dándonos alegrías en forma de álbum

Se nos están yendo a un ritmo vertiginoso, casi sin darnos tiempo a renovar nuestro panteón de ídolos, pero su música en formato físico todavía seguirá dándonos alegrías durante mucho, mucho tiempo. Las canciones de los mitos caídos de la música del siglo XX seguirán recibiendo bonitos envoltorios en recopilaciones, reediciones y álbumes póstumos que desatan una nostalgia que no cabe en Mp3. Esta semana, el turno es para Aretha Franklin y Tom Petty.

La Reina del Soul vuelve hoy a las tiendas de discos con «The Atlantic Singles Collection 1967-1970», que recoge los sencillos publicados durante sus primeros años en la discográfica del todopoderoso Ahmet Ertegun, a la que llegó en 1966 tras una triste etapa de ostracismo en Columbia Records. Organizadas cronológicamente, las canciones de esta recopilación editada en doble CD o vinilo (también en digital, sí) aparecieron originalmente en seis álbumes de estudio. La única excepción es la versión de «The Border Song» de Elton John, que se lanzó como single en 1970 y más tarde apareció en su álbum de 1972 «Young, Gifted and Black».

Incluye sus hits más conocidos, pero el aspecto más atractivo de este primer lanzamiento post-mortem es el catálogo de versiones poco conocidas como «The Weight» de The Band o «Eleanor Rigby» de The Beatles en sonido monoaural. Especialmente en esta última, la mutación de la pieza en cañonazo soul es sencillamente apabullante.

Un tesoro americano

El primer álbum póstumo de Tom Petty es aún más interesante. Fruto de una concienzuda labor de desenterramiento iniciada poco después de su muerte por su mujer y su hija, en colaboración con el productor Ryan Ulyate y sus Heartbreakers Mike Campbell y Benmont Tench, incluye 60 canciones de las cuales 41 son inéditas, la mayoría de ellas estupendas piezas de rock y folk americano con el intransferible sello Petty y un sonido mimado hasta el más mínimo detalle. Convenientemente titulada «An American Treasure», esta imponente deluxe box-set ha sido elaborada con mucho respeto hacia los coleccionistas, pues se ha evitado repetir el contenido de cualquier reedición anterior y ofrece contenidos extra de considerable interés. La recopilación reúne además tomas alternativas de canciones clásicas, temas en directo, rarezas y maquetas de diferentes etapas de la carrera del artista de Florida, en una caja de seis LPs con un libreto de 48 páginas que incluye un ensayo del escritor Nicholas Dawidoff. También está disponible en formato de cuatro CDs con fotos inéditas y textos recientes en libreto de 52 páginas, y en otra más asequible, de dos CD con una selección de 26 canciones.

Desde el más acá

La lista de lanzamientos discográficos de este viernes parece querer llevarnos atrás en el tiempo, ya que está superpoblada de nombres que brillaron varias décadas atrás. Uno de ellos es el de Cher, que regresa al mercado con un disco tan ausente de ambición como capaz de desatar pasiones. Se trata de «Dancing Queen», una colección de versiones de ABBA donde la cantante se centra más en sonar joven y actual con autotune y beats de EDM que en aportar algo realmente interesante a los originales. Un poquito más sugerente es «It’s about time» de Nile Rodgers & Chic, que incluye colaboraciones tan estelares como las de de Lady Gaga o Elton John.

Otro veterano que vuelve hoy por sus fueros es Rod Stewart, pero su «Blood Red Roses» sigue, tristemente, su línea habitual en los últimos años. Descafeinado y almibarado ( con títulos como «Who designed the snowflake»), en ocasiones incluso grotesco (la producción electro-celta del tema titular), lo nuevo del viejo rockero británico no tiene el menor elemento digno de aplauso. Phil Collins, por su parte, publica una curiosa recopilación de grabaciones acompañando a la batería a otros músicos, mientras que Nick Cave edita «Distant sky Live in Copenhagen», un brutal directo grabado en la capital danesa en octubre de 2017.