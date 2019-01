Cepeda, un «triunfito» hundido por el «cyberbullying» A pesar de que su última polémica en las redes sigue coleando, el cantante emprende la gira de su primer disco, titulado, curiosamente, «Principios»

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 19/01/2019 01:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Luis Cepeda parecía estar encajando muy bien las diferentes críticas que le han ido lloviendo desde que abandonó la academia de Operación Triunfo. Pero la última polémica que ha protagonizado parece haberle dejado tocado. O «hundido», como él mismo ha dicho en Twitter.

Todo empezó el pasado 4 de enero, cuando el artista gallego lanzó un mensaje en la misma red social pidiendo a sus fans que elaborasen un cartel promocional de su gira: «¿Alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para Instagram con todos los conciertos?». En cuestión de minutos, su perfil se llenó de comentarios de usuarios (algunos de ellos diseñadores gráficos) indignados ante su demanda por un trabajo no retribuido.

«Me parece muy triste que se pida gratis una cosa que para muchos es un trabajo y viven de ello», decía uno de ellos. Él contestó: «Me parece muy triste que comentes sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo se menciona al autor, y ahora mismo estoy rechazando menciones de Instagram de publicidad por valores superiores a 10.000 euros porque no me gusta hacer publicidad». Esta declaración de principios enfervorizó aún más a los ofendidos, que lanzaron una interminable ristra de memes parodiando su petición y obligándole finalmente a pedir disculpas.

Reyes amargos

El acoso no cesó en las horas siguientes y, dos días después, el joven cantante volvía a la red social para expresar su rabia ante el «cyberbullying» que seguía sufriendo en pleno Día de Reyes. «Entre ayer y hoy he sentido miedo, lástima y rabia. Miedo por ver cómo es mucha gente del lugar donde me he criado; de saber que me cruzo todos los días con la maldad personificada; que, escudándose en el anonimato, son capaces, en masa, de hundir a una persona que realmente no les ha hecho nada».

A pesar de todo, Cepeda volverá mañana a la carretera para seguir con la gira de su primer disco, titulado, curiosamente, «Principios».