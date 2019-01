Twitter La última «chulería» de Cepeda: pide a sus fans que trabajen gratis para él El cantante acaba de anunciar que abandona Twitter tras la polémica suscitada por su pedido de que le enviasen diseños de carteles promocionales de sus conciertos

ABC

Madrid Actualizado: 08/01/2019 10:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Luis Cepeda está pasando por un momento muy difícil después de terminarse su relación con Aitana Ocaña y en medio de rumores de que podría existir una tercera persona. El propio cantante fue el que confirmó lo que ya era un secreto a voces: «Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados. Sé que esto será noticia, pero ha de serlo para que luego venga la calma». Pese a que está intentando tomarse las cosas con calma, el artista perdió los nervios contra la prensa del corazón. «Puta vergüenza de periodismo hacéis, así os lo digo», estallaba en Twitter el joven. Poco después se arrepintió de su publicación y decidió borrarla.

Hace poco más de un año, el gallego explicaba durante una entrevista con ABC que lo que más le molestaba eran «las preguntas impertinentes de los periodistas» en relación a su entonces supuesto romance con su compañera. Pese a su corta trayectoria en la industria de la música, Cepeda ya cultivaba cierta apatía con la prensa.

El cantante acaba de anunciar que abandona Twitter tras la polémica suscitada por su pedido de que le enviasen diseños de carteles promocionales de sus conciertos. «¿Alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para IG con todos los conciertos?», algo que no sentó nada bien a sus seguidores pues se trataba de un trabajo no remunerado.

Ante la polémica suscitada, Cepeda se vio obligado a pedir perdón por la misma vía. «A veces me cuesta entender tanta mierda. Vuelvo a pedir perdón. Me quito la app unos días. Entre ayer y hoy he sentido miedo, lástima y rabia. Miedo por ver cómo es mucha gente del lugar donde me he criado, de saber que me cruzo todos los días con la maldad personificada, que escudándose en el anonimato son capaces, en masa, de hundir a una persona que realmente no les ha hecho nada», confesaba. «Y rabia por el hecho de entender esto y no poder cambiar cómo se comporta la sociedad detrás de una pantalla. Espero que realmente seáis conscientes del daño que podéis generar a una persona con un meme viral o unas malas palabras. Menos mal que yo os entiendo».

El cantante ha escrito indignado el trato que ha recibido a través de las redes sociales. « Insultos, amenazas, memes, bullying, estoy acostumbrado.. ¿pero tanto? ¿Por una simple interacción con fans pidiendo un puto cartel? A veces me cuesta entender tanta mierda. Vuelvo a pedir perdón. Me quito la app unos días».