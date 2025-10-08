Vuelan las entradas en Internet para el concierto de Navidad de Niña Pastori en el Teatro Falla de Cádiz

Este miércoles 8 de octubre se han puesto a la venta las entradas para gira navideña de Niña Pastori en el Teatro Falla de Cádiz.

Las localidades han estado disponibles desde las 10.30 horas por los canales habituales del Ayuntamiento de Cádiz (Bacantix y en las taquillas en sus horarios habituales).

Han estado... porque se han vendido en un abrir y cerrar de ojos, en un visto y no visto. Las entradas disponibles en Internet a través de la página de Bacantix han volado.

Las quejas, como no podía ser de otra manera, no han tardado en tener reflejo en redes sociales: «Surrealista la gestión de venta de entradas de Niña Pastori en el Falla... más de media hora de retraso».

También hay quien lo celebra, con mayúsculas: «HE CONSEGUIDO ENTRADAS PARA LA NIÑA PASTORI, DIOS MIO, TE QUIERO MI VIDA @npastorioficial. NOS VEMOS EN EL FALLA, TE QUIERO«.

La gira

Niña Pastori presentó el pasado viernes 3 de octubre su gira navideña, que llegará al escenario del Gran Teatro Falla de la capital gaditana los días 6 y 7 de diciembre. Los precios oscilan entre los 25 y los 70 euros.

En 2025, la artista repite éxito y lleva su gira navideña a nuevos lugares muy especiales para ella. Un espectáculo único creado para disfrutar de su aclamado disco 'Feliz Navidad' y los clásicos de la temporada: entre ellos el archiconocido 'Entre zambombas, palillos y pandero'. La cita perfecta para compartir con familia y amigos esta Navidad.