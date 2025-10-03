Niña Pastori confirma dos fechas en el Gran Teatro Falla con su gira navideña en 2025

Tras el éxito de 'Feliz Navidad', el disco con el que Niña Pastori cumplió el sueño de grabar un álbum dedicado a la época más mágica y festiva del año, y después de una gira que colgó el cartel de «entradas agotadas» en más de 20 conciertos, la artista anuncia que en 2025 ampliará su recorrido y los próximos 6 y 7 de diciembre estará en el Gran Teatro Falla con su gira navideña 2025.

Este espectáculo es una experiencia única y navideña, con un repertorio exclusivo para celebrar estas fiestas tan especiales. La artista ofrecerá un formato único para la temporada, donde el público podrá vibrar con las canciones de su aclamado disco Feliz Navidad y con todos los clásicos que definen estas fechas.

Un concierto diferente, emotivo y lleno magia e ilusión para vivir la Navidad con la voz y el corazón de Niña Pastori.

Entradas disponibles el miércoles 8 de octubre a las 10:00 horas en BACANTIX y en los horarios habituales en la taquilla del recinto