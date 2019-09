«Girl with Balloon - Colour AP (Gold)», de Banksy, ha sido la obra que se ha adquirido por mayor cantidad de dinero - Christie’s

Bansky supera las previsiones y subasta treinta grabados por más de un millón de euros Las treinta piezas, pertenecientes a la colección «I can't believe you morons actually buy this shit» («No me puedo creer que vosotros, imbéciles, compréis esta mierda»)», se han vendido por un total de 1.256.357 euros