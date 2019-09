La polémica «Niña con globo» de Bansky, de nuevo a subasta La puja, titulada «No me puedo creer que vosotros, imbéciles, compréis esta mierda», constará de dos reproducciones del mismo mural que la pieza que se autodestruyó tras ser subastada por más de un millón de libras (1.180.000 euros)

Dos grabados del artista británico Banksy con la imagen de su popular mural «Niña con globo» serán subastados online por la casa Christie's en Londres entre los próximos días 11 y 24 de septiembre.

La puja se titulará «I can't believe you morons actually buy this shit» («No me puedo creer que vosotros, imbéciles, compréis esta mierda»), un guiño a la serigrafía «Morons» del artista, en la que recreaba una subasta de la obra «Los Girasoles» de Van Gogh a cargo de esa casa de pujas en 1987.

La anterior subasta de una variante de esa conocida imagen, realizada por Sotheby's, daba la vuelta al mundo en octubre del año pasado cuando se hacía trizas al pasar por una trituradora de papel instalada en la parte inferior del marco. El propio Banksy subía un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se muestra la destrucción de su obra, que estaba preparada desde hacía varios años.

Estos grabadosreproducen esa misma imagen, aunque en uno de ellos el globo es de color dorado mientras que en el otro es rojo. El precio estimado por Christie's para el primero oscila entre las 150.000 y 250.000 libras (entre los 54.900 y los 274.000 euros/entre 60.500 y 302.000 dólares) mientras que el del segundo se cifró entre 50.000 y 70.000 libras (entre 54.800 y 76.800 euros/entre 60.400 y 84.700 dólares).

Otra reproducción del mural fue utilizada por el enigmático grafitero, cuya identidad real sigue siendo desconocida, durante su campaña en apoyo a los refugiados sirios realizada en 2014.