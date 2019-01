El Senado pide que la Generalitat devuelva al Archivo de Salamanca decenas de miles de documentos Una moción insta al Gobierno de Sánchez a rechazar cualquier otra petición de entrega de documentos mientras no se cumplan las sentencias judiciales

El Senado español ha aprobado hoy la moción presentada por Foro Asturias (Grupo Mixto) en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a dar «su más firme apoyo a la integridad del Archivo de Salamanca, cumpliendo las leyes y las resoluciones judiciales», así como a exigir a la Generalitat la inmediata devolución al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, tanto de los documentos que no ha restituido, como los que ha restituido a quienes no eran sus propietarios, y los que recibió indebidamente al proceder de familias de 23 provincias no catalanas. Igualmente, la moción exhorta al Gobierno a rechazar cualquier petición de entrega de más documentos al Gobierno de Quim Torra.

La moción presentada por la senadora Rosa Domínguez de Posada, de Foro Asturias (Grupo Mixto), refleja el Manifiesto de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, y ha contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. «Son documentos que certifican la memoria del pueblo español», ha declarado Domínguez de Posada. Por su parte, el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, se ha mostrado muy satisfecho por el apoyo mayoritario de los senadores a esta moción porque «es de vital importancia que las instituciones principales de España se unan en la defensa del cumplimiento de la Ley y las sentencias judiciales».

Sánchez ha recordado, tal como se defiende en la moción aprobada por el Senado, que la Generalidad de Cataluña mantiene indebidamente en su poder una parte del Patrimonio de todos los españoles que se conservaba en el Centro Documental de la Memoria Histórica ubicado en Salamanca, que es una institución de titularidad estatal.

Asimismo, se exige al Gobierno de Pedro Sánchez que requiera a la Generalitat la devolución inmediata al Archivo de Salamanca de todos los documentos pertenecientes a personas naturales o jurídicas de carácter privado que no hayan sido entregados por la Generalitat a sus titulares, lo que implica la devolución de los documentos no restituidos, los que ha restituido a quienes no son propietarios y los que recibió indebidamente, al proceder de familias de 23 provincias no catalanas.

La moción aprobada por el Senado refiere, en defensa de la unidad del Archivo de Salamanca, la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Archivo de la Guerra Civil española, recordando que, en su momento, se autorizó el traslado a Cataluña únicamente de la documentación correspondiente a dicha comunidad autónoma y solo con la finalidad de restituirla a sus titulares legítimos. En este sentido, menciona las resoluciones judiciales en las que se evidencia que la Generalidad ha cometido fraude de Ley al entregar documentos a quienes no son sus propietarios o herederos.

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, mantiene con firmeza su lucha contra lo que llama «el desmantelamiento ilegal del Archivo de Salamanca» y se ha mostrado muy satisfecho por el apoyo mayoritario de los senadores a que no se entreguen más documentos a la Generalitat y que el Gobierno exija la devolución de los 400.000 que retiene ilegalmente en su poder, porque «es de vital importancia que las instituciones principales de España se unan en la defensa del cumplimiento de la Ley y las sentencias judiciales».