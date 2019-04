Dylan & Knopfler, hermanos en armas Sus colaboraciones vienen de lejos y comenzaron por casualidad. Un recorrido por su discografía y escenografía conjuntas

Seguir Nacho Serrano @REVISTA_HRB Actualizado: 19/04/2019 01:34h

Desde que empezó su carrera en el mundo de la música, Mark Knopfler siempre soñó que algún día, si hacía las cosas bien, podría llegar a conocer a su ídolo Bob Dylan. Lo que probablemente no imaginaba es lo poco que tardaría en conseguirlo: en 1979, pocos meses después de publicar el debut homónimo de «Dire Straits», el músico escocés recibió una llamada. El bardo de Duluth había escuchado sus canciones, y le habían encantado. Pero no solo eso: también le invitaba a él y a su baterista Pick Withers a participar en su disco «Slow Train Coming», que se publicaría ese mismo año. Knopfler ya había grabado con algunos de sus héroes como Steely Dan o Mavis Staples, pero esto eran palabras mayores.

Todo fue gracias a Barry Becket y Jerry Wexler, productores de Dire Straits y encargados de la grabación de «Slow Train Coming». Tras ponerle a Dylan las canciones de Knopfler, le llevaron a ver el primer concierto de los Straits en Los Ángeles, en el club Roxy a mediados de marzo del 79. El autor de «Blowin’ in the wind» salió de allí muy impresionado y dio el visto bueno para que le acompañaran en las sesiones de grabación, que tendrían lugar en el Muscle Shoals Sound Studio de Alabama durante el mes siguiente. La experiencia fue tan satisfactoria para ambos que Knopfler fue reclutado otra vez en 1983, con motivo de la grabación de «Infidels». En este álbum, el primero tras la famosa «trilogía religiosa» (abierta precisamente con «Slow Train Coming»), Knopfler no sólo participaría como guitarrista, sino que también tendría el honor de co-producir todas las canciones mano a mano con su héroe. Algunas de ellas, como la soberbia «Blind Willie McTell», quedarían archivadas hasta la publicación del recopilatorio «The Bootleg Series Volumes 1-3 (Rare & Unreleased) 1961-1991», ocho años después. La última colaboración entre ambos fue en «Down In The Groove» (1988), el vigésimo quinto trabajo de Dylan, en el que Knopfler tocó la guitarra y produjo la canción «Death Is Not the End».

Sobre el escenario

Bob y Mark también tienen un amplio historial de colaboraciones en directo. La primera vez que pisaron el mismo escenario fue el 10 de febrero de 1986 en Sidney, durante su gira conjunta por Australia. Knopfler se subió a tocar con Dylan y su banda del momento, los Heartbreakers, y éste dio la recíproca ocho días más tarde, sumando su guitarra al «show» de Dire Straits en Melbourne. Justo un cuarto de siglo después, en 2011, volvieron a unir fuerzas en una gira europea que desafortunadamente no pasó por España, y el año siguiente se echaron de nuevo a la carretera para presentar los álbumes «Tempest» y «Privateering» en Estados Unidos y Canadá, en una serie de actuaciones en la que Knopfler ejercía de telonero de su maestro, pero también se subía a las tablas para acompañarle en las cuatro primeras canciones de cada concierto.

Los dos vienen de gira a España la semana que viene para presentar sus discos «Triplicate» y «Down the road wherever» y, aunque no podrán ir a verse mutuamente porque actúan en las mismas fechas, curiosamente los dos tienen el mismo día libre (el sábado 27) en mitad de su calendario de conciertos. ¿Habrán hecho planes para verse? Será difícil, si no imposible, arrancar semejante información a sus agentes de prensa. Pero, durante unas horas, podremos fantasear con encontrárnoslos visitando un museo juntos, paseando por algún rincón turístico, comprando guitarras españolas a algún viejo constructor o, incluso, comiendo y recordando viejas batallitas en algún restaurante. Si no lo reservan entero para ellos solos, claro.