Crónica de la última sesión de semifinales del COAC 2024: la suerte está echada

Se acabó lo que se daba en las semifinales. Tras la última sesión de la penúltima fase del COAC 2024, ya sólo queda esperar el fallo del jurado para conocer las agrupaciones que estarán presentes en la final del próximo viernes 9.

Las comparsas de Germán Rendón y la de la Cantera brillan en la sesión dentro de una modalidad muy disputada. También destaca el cuarteto de Javi Aguilera, con muchas opciones de pasar a la final, tras completar un buen pase.

El coro de Barbate abrió la última sesión de semifinales inundando el Falla de folclore. La primera letra de tango va dedicada al propio carnaval gaditano, al que estiman que hay que cuidar más porque llegan ya agrupaciones provenientes de Sevilla con más nivel. En el remate, un recuerdo a Adela del Moral, referente de la modalidad y pionera femenina de la fiesta. En la segunda, pese al estrecho vínculo histórico del mundo de la tonadilla con el de la tauromaquia, critican la fiesta nacional, donde entienden que son aquellos que crían a los toros los mismos que acaban maltratándolos. Si todo cumple la lógica, aquí debe terminar su paso por el Concurso antes de ofrecer sus tangos a Cádiz el domingo en el primer carrusel de coros.

Una de las revelaciones en la modalidad de chirigotas, los jóvenes vendedores del mercadillo de la plaza ofrecieron un más que digno pase en semifinales, una fase a la que quizás ni esperaban llegar pero que alcanzaron de forma justa. En el primer pasodoble critican al alcalde Bruno García, que seguramente adopte costumbres jerezanas y monte una feria en la Zona Franca y un coto de caza en Puntales. En el segundo invitan a disfrutar de la vida, a aprovechar el presente, que esto es muy corto y cuando llegue el momento de despedirse no va a quedar tiempo ni para un cuplé. Precisamente en los cuplés se unen a ir de excursión con el Bizcocho a Ikea, sacándole punta al cuplé de la chirigota sevillana cantado ayer, para comprar algo en caso de tsunami. En la segunda letra tienen una amiga que cree en cuestiones muy descabelladas. Tanto que piensa que les van a dar la aguja de oro con el peaso de tipo que llevan.

La comparsa de Germán Rendón vino a echar el resto buscando una plaza en la final y firmó la mejor actuación de los tres pases hasta el momento, tocando dos temas muy acertados en la tanda de pasodobles. En el primero habla de la problemática de los jóvenes gaditanos que no pueden vivir en su ciudad y se tiene que ir a vivir a otras localidades de la Bahía, que los acogen con los brazos abiertos, pero donde no tienen su vida. En el segundo hablan sin tapujos del suicidio, lo que entienden que debe hacerse exactamente en la sociedad, convirtiéndolo en un asunto que no debe ser tabú para que quienes se sientes solos y desamparados puedan encontrar que seguir viviendo tiene sentido. Los cuplés, al vientre de alquiler de Ana Obregón, que por lo que comentan en el remate, mejor así que haberlo tenido ella, y a lo que tardan los paquetes en llegar, ya que les han puesto dos cuernos y aún no han llegado.

El cuarteto de Javi Aguilera ha conectado con el público en la parodia, en la que el 'Garrapata' se calienta tras la actuación de su comparsa y en la entrevista posterior con Laura Jurado la lía, sin que le ayude en demasía la mamá Coco. En los cuplés exponen que la gente que tiene pelo largo entra más por el ojo que el resto, puesto que algunos han llegado a perdonar a Daniel Sancho por lo que ha hecho debido a que tiene melena y sin embargo han condenado a Luis Rubiales y su piquito por ser calvo. En el segundo empiezan a lanzarse improperios unos a otros con clichés de izquierdas y de derechas, y rematan que, para escuchar todas esas pamplinas, en el Congreso tienen pinganillos. En el tema libre, el 'Garrapata' da a conocer su museo para algarabía de los presentes.

La comparsa de Antonio Pérez 'Piru' y Tomate puso la carne en el asador en busca de una final tremendamente disputada en la modalidad. A una presentación arrebatadora, le siguió un primer pasodoble en el que hacen un retrato de la empresa Desokupa, unos cabezas rapadas con complejo de policía que sirven de mamporreros para bancos y nuevos ricos. No justifican la okupación pero piden al Gobierno que haga cumplir la Constitución para que la gente pueda acceder a una vivienda digna o de lo contrario será el pueblo el que desaloje el Congreso empezando por el presidente. En el segundo reviven un mítico pasodoble de Juan Carlos Aragón de 'Flamenkito apaleao' en el que afirman que más allá de las modas que traigan a visitantes a la ciudad, no hay nada más grande que surcar la Caleta con una gorrita de marinero. En los cuplés, en una faena de pelo les piden un deseo y eligen que les den cita con su médico de cabecera y en el segundo a lo cargados que terminan cuando van a por los mandados.

La chirigota de Chiclana afrontó su tercera noche en el Concurso con la misma fuerza que siempre, aunque con mayor acierto en la tanda de pasodobles que en la de cuplés. En el primer pasodoble explican que para tener un hogar decente y cálido basta con que exista amor en su interior y no hace falta que haya lujos, de ahí que hagan una defensa de su chabola. En el segundo defienden que las agrupaciones gaditanas le canten a Cádiz porque si no quién lo va a hacer, por lo que ellos se mueren cantándole a su tierra. Es en los cuplés donde dejan algo más fríos al público, con un primero en el que hablan de películas de pelo, cada vez más sofisticadas y le dan a una pajita... para tomarse un refresco. En el segundo, con todo lo que hay que hacer para estar pendientes del Concurso y poder hacer letras 'fresquitas', para el año que viene igual optan por quedarse en su chabola.

La comparsa de Tamara Beardo ha cerrado la fase con una buena actuación en líneas generales, aunque tienen muy difícil lograr el pase a la final. En la primera letra de pasodoble hacen un piropo a Cádiz, un lugar en el que reina la luz y hacen un repaso por los palos flamencos que le dan la esencia a esta ciudad. En el segundo describen un medicamento que resulta ser la chirigota, que cura los males de los que se envuelven en ella. Ese medicamento «con arte y talento, es nuestra cultura», rematan. En el primer cuplé dicen que esta noche va a pasar a llamarse 'de Daniel Sancho' en lugar de 'de cuchillos largos', aunque no se preocupan mucho por el fallo del jurado, dicen en el segundo, porque ellas en la final estarán en casa cortando queso.

