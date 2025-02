Crónica de la undécima sesión del COAC 2024: la risa hace bueno el viernes

Se esperaba mucho de las dos agrupaciones más reconocibles de la undécima sesión de preliminares y cumplieron con las expectativas. Tanto el cuarteto 'En mi caseta cabe todo el mundo' como la chirigota 'La callejera invisible' fueron lo más destacado de la noche.

El nivel medio de la sesión fue digno en líneas generales, con agradables sorpresas como la comparsa de Alcalá 'La consentida'. Y hubo incluso espacio para la polémica, protagonizada por el coro 'La piñata', que cantó que las últimas tres concejalas de Fiestas eran dignas de protagonizar una orgía.

El coro 'La piñata', de Antonio Procopio, escenificó en las tablas la vuelta de los tangos a la calle por orden del gobernador Rodríguez Valcárcel en las Fiestas Típicas Gaditanas. Tanguillo «cuajado de sal y de bajamar» en la primera letra y a la pérdida de esencia del tango gaditano que denuncian los autores. En los cuplés, de dos en dos, se enciende la polémica con una letra dedicada a las últimas concejalas de Fiestas: «Vaya trío para hacer una orgía».

Agradable sorpresa firmada por la comparsa alcalaína 'Las consentidas', delicadas flores que cantan con un gusto que no le va a la zaga. En los pasodobles dedican la primera letra a su madre y la segunda a las penurias que pasan quienes sufren un desahucio. En los cuplés explican cómo se pueden reproducir, pero avisan que es más efectivo ponerlas mirando a Cuenca y en el segundo cuentan una equivocación de su marido al desmontar el decorado navideño. Popurrí al tipo.

La comparsa portuense de 'Los ofendiditos' cumple con lo prometido en el nombre y mandan callar a quienes critican a las agrupaciones en el carnaval en el primer pasodoble. En el segundo denuncian la difícil situación económica que atraviesan las familias. Los cuplés, dedicados a la clase política, a la que no dan cariño precisamente, y a una abuela tiktoker, no cuajan. Quizás su mayor inconveniente es que no sorprenden, al cumplir con los tópicos de quienes tienen la piel fina.

El cuarteto de Iván Romero Castellón era uno de los platos fuertes y logró conectar rápidamente con el público por los personajes elegidos en la parodia. Un camping en el que había un converso, una santera, uno de despedida de soltero, un falso cubano y un 'poeta'. Los golpes son bien recibidos. En los cuplés aparece el Rey tocando el cajón en la plaza Fragela y hay una cita que no llega a buen término. Con el regreso a la modalidad de autores de renombre se augura mayor competencia que en los años anteriores.

La comparsa sevillana 'El barrio calavera' recuerda, demasiado, a 'La eternidad' en su puesta en escena, lo que juega irremediablemente en su contra. En los pasodobles hablan del conflicto entre Israel y Palestina con una letra un tanto enrevesada y critican en el segundo a la Iglesia por no promulgar la libertad sexual de los feligreses. A la hora de los cuplés tiran de calentura y rematan la actuación con un popurrí que mejora el nivel pero no lo suficiente como para redondear el pase.

La chirigota del Molina y 'Melli', que llegaba al Falla defendiendo el primer premio del año pasado, se presenta en la cárcel por su mala boca, que le pide decir bastinazos y hablar de cayetanos a la mínima oportunidad. En los pasodobles pegan fuerte con una primera letra a la defensa de que en la provincia se es igual de gaditano naciendo en Olvera o en La Viña y segundo a lo que significa ser chirigotero. La música hace que acaben en alto el remate. Cupletinas de tres en tres como el año pasado que gusta al público y popurrí con golpes. Apuntan alto.

Comparsa llegada de Algeciras para cerrar la primera sesión de este fin de semana con un homenaje a Cantinflas. El tipo y las formas desprenden cierto aroma a chirigota, algo que en absoluto es peyorativo en las comparsas que intentan cantar con dulzura. Hay homenaje a 'El Sheriff' en uno de los pasodobles, pregonero del Carnaval en este año. No terminan de lograr la chispa en los cuplés ni en el popurrí pero la actuación es digna.

