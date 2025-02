En mi caseta cabe todo el mundo: el cuarteto de los niños pone el Falla boca abajo en su regreso

Cuarteto En mi caseta cabe todo el mundo Autor Iván Romero

Es el momento de dar una de las noticias del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz: El Gago no está solo en la modalidad de cuartetos, modalidad que sobrevive gracias a actuaciones como la que acaba presenciar el público del Gran Teatro Falla. Iván Romero ha vuelto a la modalidad con su grupo de los niños, que este año se ha fusionado con el de Leo Power y Miguel Fernández.

¡Qué afortunada alianza la que nos han brindado! Un pase lleno de golpes y humor gaditano. Un pelotazo. En el camping donde está a punto de celebrarse la despedida de El Penas, más contento que nunca porque se va a casar, confluyen un nutrido y heterogéneo grupo de personajes que se ve soliviantado por la presencia de un psicópata, el asesino en serie que cargaba las barcas de 'La Eternidad', la comparsa de Martínez Ares en 2017.

Sin embargo, no será esta la trama principal del pase, sino la repentina llamada de la prometida de El Penas, que resulta que no se casa. Que lo deja. El cargante, lejos de compadecerse, no deja de hacerle perrerías. Aunque el verdadero enredo arranca cuando aparece la novia del Penas con un cubano de corte muy caletero.

La parodia culmina con un ritmo frenético que, sin duda, enriquece el repertorio. Tras una rumba de saludo a su regreso al Falla, dedican sus cuplés a Felipe VI tocando el cajón en la Plaza Fragela cuando el Congreso de la Lengua y a una quedada frustrada con una chavala.

El tanguillo en el que el Penas y el cubano cortejan a la que ya es la ex del Penas es pa matarse. Lo único negativo del pase es que en la última cuarteta no aseguran su asistencia para el año que viene. Hay batalla en el cuarteto. ¡Larga vida!