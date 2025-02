Los ofendiditos: la comparsa de El Puerto no cuaja en el Falla tras su sátira a 'los tontos del Twitter'

Comparsa Los ofendiditos Autor Raúl Villanueva y Javier Noriega

¿Hay quien, como este que firma, está pensando que en la comparsa de los portuenses Raúl Villanueva y Javier Noriega hay una imprecisión a la hora de concebir el tipo? Qué tontería, sabrán ellos de lo que van... Pero cuesta entender que un ofendidito —por cierto, las comparaciones son odiosas si nos remitimos a la callejera de Paquito Gómez— sea lo mismo que un hater que, además, se esconde bajo el anonimato. ¿No? O sea, podría ser que coincidiera, pero no necesariamente.

En fin, que se presentan como la censura personificada. Los que todo lo sancionan. «Los tontos del Twitter (ahora X)», que diría Carapapa. El grupo tiene un conjunto vocal solvente, sobre todo en la cuerda de tenor, pero en según qué pasajes da la sensación de que llega forzado.

La letra del pasodoble de presentación resulta demasiado elemental. «Cierra tu maldita boca, que no sobran coplas, que aquí sobras tú». El segundo de la tanda es un tragedión como las copas de mil pinos: se relata el periplo vital de una pareja que, después de todas las dificultades a las que la perra vida les ha arrastrado, no le alcanza para comer cuando son ancianos. Aun siendo largo el pasodoble, era tan enjundiosa la vida de estos que no les ha cabido ni la crítica.

De los cuplés, achirigotados, ha pegado más el segundo que el primero. El popurrí redunda en el tipo y no nos enseña nada que no hayas pensado tú diez veces al día. «Libertad, vuelve a tu Cádiz», dicen para ahuyentar a estos ofendidos/haters. Más original la cuarteta en la que recorren el callejero del carnaval: calle Falserío, Malas Lenguas... Y poco más.