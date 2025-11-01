El posible once del Cádiz CF en Andorra

Con las bajas de los lesionados Iza, Alfred Caicedo y Fali, que se unen a las del sancionado Iker Recio, llegará el Cádiz CF a la lejana Andorra. Ausencias que dejan tocada la zona defensiva, donde Gaizka Garitano no podrá contar con dos de sus habituales (Iza e Iker Recio) en este primer tramo liguero.

El entrenador del Cádiz CF tendrá que hacer modificaciones obligadas en su tercer encuentro a domicilio en ocho días tras los disputados en Los Cármenes ante el Granada (LaLiga Hypermotion) y La Condomina frente al UCAM Murcia (Copa del Rey).

Quien sí está disponible es el delantero Álvaro García Pascual, ausente en las últimas semanas por una lesión. Ahora tocará ver si sale de inicio en Andorra este domingo a las 14.00 horas. Allí llega el Cádiz CF con el pase copero asegurado, pero después de dos semanas sin ganar en la competición liguera.

La portería

David Gil tuvo sus primeros minutos de este curso en la Copa del Rey y ahora vuelve Víctor Aznar a la titularidad. Los 90 minutos del guardameta madrileño en Murcia, con pase de ronda incluido, no cambiarán la apuesta de Gaizka Garitano por el portero brasileño. Hasta la fecha lo ha jugado todo en LaLiga Hypermotion.

La defensa

La línea defensiva es la que tiene más problemas esta jornada debido a las lesiones de Iza y Alfred Caicedo en el lateral derecho, y la sanción por acumulación de cartulinas amarillas de Iker Recio en el centro de la defensa.

Y es que el entrenador del Cádiz CF pierde a dos puntales defensivos esta temporada como son Iza, que ya no pudo estar en la Copa del Rey, e Iker Recio, que sí jugó ante el UCAM porque no iba a poder hacerlo en Andorra. Ambos habían sido indiscutibles hasta la fecha.

De esta manera, el canterano Juan Díaz y Jorge Moreno pugnan por la titularidad en el lateral derecho para suplir al lesionado Iza, que no podrá ser relevado por el también lesionado Alfred Caicedo. Gaizka Garitano ya apostó por Jorge Moreno cuando Iza se lesionó en Granada y en la Copa del Rey, pero mejor versión ofreció el debutante Juan Díaz, que incluso marcó el tercer gol en la victoria del Cádiz CF. Por tanto, el sevillano parece tener más opciones de inicio que el madrileño. «Jugó en la Copa del Rey, trabaja con nosotros desde pretemporada. No tenemos miedo en meter a los jugadores jóvenes, confiamos mucho en ellos. Lo hizo muy bien», avisa el técnico vasco, al que ya ha demostrado que no le tiembla el pulso en esas cuestiones.

En cuanto al sustituto de Iker Recio, que estará acompañado por Bojan Kovacevic, se juegan el puesto Pelayo Fernández y Jorge Moreno. Uno de ellos será el elegido por Gaizka Garitano porque Fali, el otro central de la plantilla, sigue lesionado de larga duración.

En el lateral izquierdo recuperó Mario Climent su puesto y Raúl Pereira viene de jugar en la Copa del Rey, por lo que es más probable que juegue el primero de ellos.

El centro del campo

Sergio Ortuño y Álex vienen siendo los habituales en esta demarcación durante las últimas jornadas ligueras y no parece que pueda haber cambios, ya que Moussa Diakité y Joaquín González vienen de tener minutos en la Copa del Rey. En principio no debería haber cambios si se tienen en cuenta las últimas alineaciones ligueras.

El ataque

Suso, que no viajó a Murcia, y Ontiveros, que viajó pero no jugó, llegan descansados a Andorra. Ellos serán titulares en tierras norteñas. El gaditano como mediapunta y el malagueño por la banda izquierda del ataque del Cádiz CF.

En la derecha tiene muchas papeletas para seguir De la Rosa, que ya jugó en Granada, aunque Iuri Tabatadze, que fue titular en la Copa del Rey, es otra alternativa.

Arriba ya está recuperado Álvaro García Pascual. El delantero malagueño es el '9' para Gaizka Garitano, aunque hay que ver si está al cien por cien para salir titular. Si no lo está, Roger Martí, bigoleador en Murcia, reclama una oportunidad por delante de Dawda Camara, que salió de inicio en Los Cármenes.

La apuesta de CANAL AMARILLO y LA VOZ

Víctor Aznar; Juan Díaz, Pelayo Fernández, Bojan Kovacevic, Mario Climent; Sergio Ortuño, Álex; De la Rosa, Suso, Ontiveros; y Álvaro García Pascual o Roger Martí.