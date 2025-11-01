Dónde ver Andorra - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

Superada la eliminatoria de la Copa del Rey ante el UCAM en Murcia (1-3), el Cádiz CF quiere volver a saborear la victoria en LaLiga Hypermotion después de dos jornadas sin conseguirlo al caer frente al Burgos en tierras gaditanas (1-3) y empatar en Los Cármenes ante el Granada (0-0).

A pesar de los dos últimos resultados, el equipo de Gaizka Garitano sigue en la zona de 'play off' de ascenso a Primera antes de empezar la duodécima jornada ante el Andorra, un equipo que ha ido de más a menos con el avance de la competición. Como le ha sucedido al Cádiz CF, pero de manera más acentuada.

El equipo entrenado por Ibai Gómez también viene de ganar y pasar de ronda en la Copa del Rey. Lo consiguió ante el Valle de Egüés (1-5). Sin embargo, los norteños, que tan bien empezaron la temporada, apenas han sumado un punto de los últimos doce posibles. Así es desde que dieron la campanada en los Campos de Sport de El Sardinero ante el Racing de Santander (0-1). Desde entonces no han vuelto a ganar en LaLiga Hypermotion y en su última cita fueron goleados por el Málaga en La Rosaleda (4-1).

A la cita liguera llegan con dos días menos de descanso que el Cádiz CF, pero también con menos kilómetros que los gaditanos a sus espaldas.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Andorra contra el Cádiz CF?

El encuentro entre Andorra y Cádiz CF, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 2 de noviembre a las 14.00 horas en el Nou Estadi d'Encamp.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Andorra ante el Cádiz CF?

El encuentro entre Andorra y Cádiz CF se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿cómo seguir el Andorra - Cádiz en directo?

Todo lo que ocurra en el Andorra - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el encuentro y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.