El Andorra, menos tiempo y menos kilómetros para preparar la cita ante el Cádiz

El Cádiz CF ya ha certificado su pase a la segunda ronda de la Copa del Rey, no sin algún que otro susto, tras vencer al UCAM Murcia, equipo del Grupo IV de la Segunda RFEF, en La Condomina (1-3).

No falló el equipo de Gaizka Garitano en tierras murcianas, algo que sí hicieron escuadras como la UD Las Palmas al caer eliminadas en el Estadio Francisco de la Hera, en Almendralejo, frente al Extremadura.

El equipo gaditano ya ha pasado página en la Copa del Rey hasta el siguiente envite y piensa al cien por cien en su visita a Andorra. Allí jugará el próximo domingo a las 14.00 horas ante un equipo que hasta hace no demasiado era la revelación de LaLiga Hypermotion en el inicio de la temporada, pero que actualmente no pasa por su mejor momento y viene de caer goleado en La Rosaleda ante el Málaga (4-1).

Con bastante más tiempo de descanso que su rival llegará el Cádiz CF a Andorra. 48 horas más para ser exactos, ya que el equipo andorrano disputará este jueves a las 19.30 horas su encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Valle de Egüés. Un adversario que milita en el Grupo XV de la Tercera RFEF.

El Andorra llegará a la cita ante el Cádiz CF con dos días menos de descanso que los amarillos, pero con menos kilómetros a sus espaldas. Cierto es que han visitado Málaga y ahora ponen rumbo a Navarra en apenas unos días. Seis horas de ida en autobús y la vuelta será el viernes, también en bus.

Sin embargo, el Cádiz CF en una semana ha tenido que viajar a Granada, Murcia y ahora lo hará a Andorra, uno de los desplazamientos más largos de la temporada. De punta a punta. De suroeste a noreste.

Las rotaciones

En cuanto a su encuentro en la Copa del Rey, el Andorra visitará al Valle de Egüés con el objetivo de cambiar la pésima racha de resultados, ya que acumula un mes sin ganar.

El entrenador Ibai Gómez dará descanso a los jugadores más habituales en LaLiga Hypermotion en este inicio de la temporada como Yaako, Molina, Gael Alonso, Carrique, Villahermosa, Olabarrieta y Minsu.

«El Cádiz CF tiene bastante más descanso, pero nosotros vamos a lo nuestro. Tenemos ahora seis horas de viaje de bus, después el viernes otras seis horas y jugamos el domingo a las 14.00. Por eso hemos decidido que no vayan jugadores que llevan mucha carga de minutos», asegura Ibai Gómez.