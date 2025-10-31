La Copa anima también al Andorra antes de recibir al Cádiz

Este domingo se verán las caras dos equipos que se han apoyado en la Copa del Rey para recuperar la armonía perdida en la Liga. Por un lado, el Cádiz superó sin muchos problemas al UCAM Murcia al vencer 1-3 y pasar a la siguiente ronda. Eso sí, para alcanzar la siguiente eliminatoria los pupilos de Garitano se tuvieron que hacer más de mil kilómetros en carretera. Por otro lado, el Andorra lo ha tenido mucho más fácil que los gaditanos. De entrada, se ha repuesto del varapalo liguero recibido la semana pasada en Málaga, donde cayó 4-1 ante los de la Costa del Sol. Y lo ha hecho con otra goleada, esta de 1-5. Eso sí ante un rival de muy inferior categoría como es el modesto Valle de Egüés (1-5), que milita en Tercera Federación.

que le permite seguir adelante en la Copa del Rey. El conjunto que dirige Ibai Gómez encarriló el partido antes de la media hora, gracias a un tanto de Merquelanz, que debutaba, y dejó la eliminatoria vista para sentencia antes del descanso, con otro tanto de Petxa justo antes de tomar el camino a vestuarios. Un primer tiempo en el que el Andorra demostró que había viajado a tierras navarras dispuesto a evitar sorpresas.

El segundo tiempo siguió siendo un coser y cantar para los andorranos, que cerraron el encuentro consiguiendo la manita mientras el técnico del Andorra aprovechó para hacer rotaciones, destacando el regreso de Cerdà tras su lesión.

Mientras los gaditanos tuvieron que hacer más de mil kilómetros, los andorranos visitaron Navarra haciéndose algo menos y con un día menos de descanso.