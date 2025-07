Un exceso de centrocampistas en el Cádiz CF que pasa factura

Varios eran los jugadores de la cantera del Cádiz CF que tenían opciones de empezar la pretemporada a las órdenes de Gaizka Garitano. Al final nueve han sido los elegidos. Son los casos de Fer Pérez, Rubén Domínguez, Juan Díaz, Raúl Pereira, Samu Almagro, Twizard, Nico Njalla, Borja Vázquez y Marcos Denia.

En el primer envite frente al Barbate (0-5) ya fueron titulares algunos, otros fueron teniendo minutos durante la cita celebrada en Benalup - Casas Viejas e incluso alguno como Juan Díaz hasta marcó un gol.

Una primera toma de contacto que sirve para que el entrenador del Cádiz CF vaya viendo a los que apuntan maneras desde la cantera. «Es positivo que los jugadores más jóvenes que tenemos vayan participando. Estoy contento», empezó señalando Gaizka Garitano, quien apuntó poco después: «Podemos observar de cerca a los jóvenes con los que contamos. Este es el principio de la pretemporada y el objetivo es trabajar, sumar carga y seguir creciendo como grupo».

🗣️ Gaizka Garitano: “Lo más importante es que no ha habido lesionados y que los jóvenes han sumado minutos”



✍️ Detalles en: https://t.co/PlC6LTr0MA



📺 Vídeo completo en: https://t.co/ALlADqh1J5 pic.twitter.com/57jr1aktQM — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 12, 2025

'Overbooking' en la medular

Entre esos elegidos podía estar Nacho Vizcaíno, uno de los jugadores que al final de la pasada temporada estaba en dinámica de primer equipo. Finalmente no debutó con el Cádiz CF en la recta final de un curso insulso para los gaditanos. Ahora tampoco ha podido entrar entre los canteranos seleccionados.

A Nacho Vizcaíno le ha pasado factura el exceso de jugadores en el centro del campo. Ahí cuenta actualmente el Cádiz CF con ocho futbolistas (Moussa Diakité, Fede San Emeterio, Joaquín González, David García, Rubén Alcaraz, Álex, Gonzalo Escalante y Sergio Ortuño) y de ellos tendrán que salir tres (o más si llega algún refuerzo más en esa demarcación). Es decir, y tal y como ya apuntó Juan Cala durante la semana, el Cádiz CF se quedará con cinco centrocampistas esta temporada en su primera plantilla.

Sergio Ortuño es uno de los centrocampistas del Cádiz CF 2025/2026. CÁDIZ CF

No cabe duda, y así se pudo ver en la primera cita de la pretemporada, que Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante están en la rampa de salida, aunque conocido es que sus salidas no serán inminentes salvo sorpresa mayúscula.

Del resto, los recién fichados Sergio Ortuño y Joaquín González tienen un puesto asegurado en la plantilla del Cádiz CF, mientras que el renovado capitán Álex también seguirá. A ellos se unirá Moussa Diakité, uno de los grandes valores del equipo, mientras que David García, que dejó muy buenas sensaciones en Benalup - Casas Viejas ante el Barbate, pone toda la carne en el asador para quedarse.

El filial del Cádiz CF no es una opción

Con esta situación, a Nacho Vizcaíno no le quedará otra que buscar acomodo lejos de El Rosal. Y así será porque no tiene en sus planes jugar en la Tercera RFEF con el Cádiz CF Mirandilla. De esta manera, el centrocampista extremeño podría salir cedido o mediante otra vía. Todas las posibilidades quedan abiertas y tocará negociar.

En caso de salida, todo está por ver porque podrían ser posibilidades para un jugador prometedor que recaló en el filial del Cádiz CF el pasado verano procedente de los escalafones inferiores del Sevilla FC, club al que llegó desde el CD Diocesano.

Centrocampista ambidiestro que también puede actuar como mediapunta, Nacho Vizcaíno nació el 4 de agosto de 2005 en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y pasó por diferentes equipos de la cantera sevillista antes de recalar en el Cádiz CF Mirandilla. Desde el Juvenil B hasta el Sevilla Atlético pasando por el Juvenil de División de Honor y el Sevilla C. Tres temporadas en total.

Su contrato con el Cádiz CF está en vigor hasta el 30 de junio de 2027. Después de ser uno de los habituales en el once del Cádiz CF Mirandilla, con casi 2.000 minutos de juego durante la temporada en el Grupo IV de la Segunda RFEF, el exceso de centrocampistas en la primera plantilla ha jugado en su contra. La oportunidad con el primer equipo del Cádiz CF no le ha llegado esta pretemporada y ahora necesita dar un paso más porque seguir en el filial no es una opción.