Así son los canteranos que están haciendo la pretemporada con el Cádiz CF

Nueve jugadores que forman parte de la cantera del Cádiz CF están presentes en el inicio de la pretemporada del primer equipo amarillo. De esta manera, a las órdenes de Gaizka Garitano han estado Fer Pérez, Rubén Domínguez, Juan Díaz, Samu Almagro, Raúl Pereira, Twizard, Nico Njalla, Borja Vázquez y Marcos Denia.

Todo ello sin contar a otros jugadores como el guardameta Víctor Aznar, ya que esta temporada pasará a formar parte de la primera plantilla después de superar con éxito su etapa en el filial del Cádiz CF.

No lo tendrán sencillo seguir a las órdenes del entrenador vasco del Cádiz CF la próxima temporada, pero en estos momentos son los elegidos para formarse con el primer equipo durante las primeras semanas de la competición.

Una lista en la que no se encuentran Pablo Barea, Morata, Raúl López, Bastida, Nacho Vizcaíno, Luis Morales o Ismael Álvarez, jugadores que han compartido entrenamientos con el primer equipo. Algunos incluso han debutado con el Cádiz CF en competición oficial.

Los elegidos en esta ocasión son los siguientes:

Fer Pérez

Fer Pérez, con 21 años de edad, es el último en llegar. El guardameta vallisoletano llega libre desde el filial del Valladolid y ha firmado por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Portero de 187 centímetros de estatura, Fer Pérez sabe que formar parte de la primera plantilla es imposible porque en estos momentos se encuentran David Gil, Caro (que es transferible) y el ascendido Víctor Aznar. Por tanto, esta pretemporada servirá para que el arquero vaya adquiriendo experiencia y mire al futuro con optimismo. Sin ir más lejos, tanto David Gil como Víctor Aznar pasaron por el filial del Cádiz CF antes de formar parte de la primera plantilla.

Llega después de su paso por el filial del Real Valladolid en la Segunda RFEF y tras desestimar la renovación planteada por la entidad albivioleta. Continúa en Cádiz con su proceso de formación y aprendizaje.

El joven guardameta Fer Pérez acaba de llegar al Cádiz CF. CÁDIZ CF

Rubén Domínguez

20 años tiene Rubén Domínguez, quien ya sabe lo que es trabajar en los entrenamientos del primer equipo e incluso ir convocado en algunas citas (siete para ser exactos), aunque todavía sin debutar oficialmente.

Nacido en Algeciras, Rubén Domínguez tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2026. Lleva desde la etapa cadete en El Rosal tras recalar allí después de su paso por el Monitores de Algeciras.

La temporada pasada alternó el Cádiz C (División de Honor) con el Cádiz CF Mirandilla (Segunda RFEF). Ahora bien, en el primer filial a la sombra de Víctor Aznar. Ahora tendrá que luchar por el puesto con recién incorporado Fer Pérez.

Tampoco va a formar parte de la primera plantilla, pero le servirá esta experiencia en la pretemporada como aprendizaje y formación.

Rubén Domínguez, a la izquierda, guardameta del filial del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Juan Díaz

Lateral derecho de 19 años de edad, el futbolista de Sevilla lleva en la cantera del Cádiz CF desde la categoría cadete, cuando llegó procedente de las categorías inferiores del Real Betis.

Está cumpliendo en la cantera del Cádiz CF y termina contrato en 2026. El pasado ejercicio tuvo mucha participación con el filial del Cádiz CF, progresando con el transcurso de las semanas hasta hacerse indiscutible. E incluso fue convocado por el primer equipo, aunque no llegó a jugar, en la etapa de Paco López ante Eldense en la Copa del Rey y frente al Elche en LaLiga Hypermotion.

Parece haberle ganado el sitio en su posición a Pablo Barea, futbolista de Torrecera que es representado por la misma agencia (Niágara Sur).

Es uno de los jugadores a seguir de la cantera, aunque hoy por hoy le cierran el paso en el lateral derecho el veterano Iza (recién renovado por dos temporadas) y el joven Alfred Caicedo (cedido por el Genk al Cádiz CF con opción de compra).

El defensa sevillano Juan Díaz. CÁDIz CF

Samu Almagro

Es uno de los que ya sabe lo que es hacer la pretemporada con el primer equipo. El defensa onubense de 19 años de edad continúa con su formación y la temporada pasada se convirtió en un baluarte defensivo del filial, donde fue uno de los fijos con más de 2.300 minutos de juego.

Estuvo presente en encuentros amistosos del Cádiz CF y, aunque también fue convocado en tres citas oficiales durante la etapa de Paco López (Zaragoza, Levante y Elche), no se llegó a estrenar en el fútbol profesional.

Central zurdo que también puede jugar en el lateral izquierdo, Samu Almagro se formó en la cantera del Recre y llegó al Cádiz CF con apenas 15 años de edad. Tiene contrato con la entidad gaditana hasta 2027, con la opción de continuar un año más.

Samu Almagro junto a Rubén Alcaraz. ANTONIO VÁZQUEZ

Raúl Pereira

Otro algecireño de la cantera del Cádiz CF. Llegó a los 15 años de edad procedente del Loluba y actualmente tiene 20 años de edad. En este tiempo también ha estado cedido en el Atlético Sanluqueño, aunque la última temporada fue otro de los habituales en la defensa del Cádiz CF Mirandilla desde el lateral izquierdo.

Tiene contrato hasta 2026 y en estos momentos tiene por delante a Mario Climent y Matos, aunque este último puede salir este verano.

Raúl Pereira, lateral izquierdo de la cantera del Cádiz CF. CÁDIZ CF

Twizard

El pasado mes de enero llegó a la cantera del Cádiz CF el futbolista Peter Twizard Mulenga. Este mediocentro aterrizó en tierras gaditanas gracias al acuerdo que el Cádiz CF alcanzó con el Kafue Celtic Football, club de Zambia, país del que es natural Francisco Mwepu, delantero del primer equipo cadista que antes pasó por su filial.

Tiene 20 años de edad y fue alternando entre el Cádiz C y el Cádiz CF Mirandilla. Se trata de otra promesa africana de la que la entidad gaditana quiere sacar provecho. En busca de otro Moussa Diakité.

Twizard Mulenga, centrocampista de la cantera del Cádiz CF. CÁDIZ CF

Nico Njalla

A sus 22 años, el extremo camerunés es el más veterano de todos los canteranos que están haciendo la pretemporada con el primer equipo del Cádiz CF, a las órdenes de Gaizka Garitano.

Con contrato hasta 2026, Aristides Nicolás Júnior Njalla 'Nico Njalla' lleva varios años en la cantera del Cádiz CF, aunque el último curso estuvo cedido en el Recre, donde tuvo oportunidades aunque no pudo evitar el descenso del Decano del balompié nacional.

Ha llegado a ir convocado con el primer equipo y fue clave en la permanencia del filial en la Segunda RFEF en la temporada 2022/2023, gracias a su gol en la última jornada en El Maulí ante el Antequera.

Nico Njalla vuelve a estar en una pretemporada con el primer equipo del Cádiz CF. CÁDIZ CF

Borja Vázquez

El atacante jerezano es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores a seguir muy de cerca en la cantera del Cádiz CF. Ya hizo la pretemporada pasada con el primer equipo amarillo.

Actualmente tiene 20 años de edad, su contrato con el Cádiz CF termina el 30 de junio de 2026 y aspira a tener una plaza en el primer equipo. Es el que más opciones tiene sobre el papel. Ahora bien, también se han interesado en él equipos como Andorra y Mirandés, que serán adversarios del equipo gaditano en LaLiga Hypermotion, por lo que ahí estaría la opción de sumar minutos en el fútbol profesional.

Debutante con el primer equipo en Primera, el curso pasado disputó media temporada con el filial del Cádiz CF y la otra media con el Atlético Sanluqueño. Ahí se curtió con éxito en la Primera RFEF, siendo fundamental en la permanencia del equipo con Pérez Herrera en el banquillo durante las últimas jornadas de la competición, y ahora tiene aspiraciones mayores.

Formado en sus inicios en las canteras de Xerez CD y Sevilla FC, Borja Vázquez tuvo un paso efímero por la cantera del Cádiz CF, regresando como cadete. Potencia, velocidad y gol son sus cualidades para tratar de llamar la atención de Gaizka Garitano.

El delantero jerezano Borja Vázquez. EFE

Sobre él ha dicho Juan Cala esta semana: «Borja Vázquez da que hablar desde enero. El tiempo ha dado la razón al club porque él necesitaba un paso más en su carrera. No es lo mismo destacar en Segunda RFEF que en Primera RFEF. Ha dado un paso más, ha salido del ecosistema Cádiz CF, que a los chicos jóvenes siempre les viene bien porque tienen unas comodidades dentro del club que no las tienen en otro clubes. Los veteranos te hacen curtirte y te tiran de la oreja si te equivocas. Él ha dado un paso al frente. Le costó entrar en el once inicial en el Atlético Sanluqueño y se lo ganó porque no lo regalan».

Y apuntó: «Tiene la pretemporada para convencer a Gaizka (Garitano). Ojalá que alguno de los chicos del filial arranque y convenza a Gaizka para quedarse en la plantilla. Es una cantera muy bonita en la que se invierte mucho esfuerzo y mucha economía. Tenemos que empezar a rentabilizarla con jugadores del primer equipo o con ventas».

Marcos Denia

El hijo de Santi Denia hace un año que recaló en el club gaditano y firmó hasta 2027. Actualmente tiene 21 años de edad y viene de marcar ocho goles con el filial del Cádiz CF la temporada pasada en el Grupo IV de la Segunda RFEF.

Marcos Denia, delantero de la cantera del Cádiz CF. CÁDIZ CF

Formado en las categorías inferiores de Atlético y Getafe, Marcos Denia es un delantero madrileño que ya ha ido convocado en alguna ocasión con el primer equipo, aunque sin llegar a debutar.