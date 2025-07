Garitano: «Es normal que en las próximas semanas haya movimientos»

El Fernando Romero 'Fernandín' fue, como viene siendo habitual en los últimos años, la primera parada en la pretemporada del Cádiz CF. Victoria cómoda, buenas sensaciones y reparto de minutos para una plantilla que aún debe sufrir muchas modificaciones y que tiene que llegar a un gran nivel físico al encuentro inaugural del próximo 17 de agosto ante el CD Mirandés. Álvaro García Pascual, Iker Recio, Juan Díaz, Roger Martí y David García fueron los goleadores en el triunfo ante el Barbate en un partido en el que Suso fue titular y que, tras la finalización del mismo, contó con las declaraciones de Gaizka Garitano ante los medios de comunicación.

«Era el primer partido y apenas llevamos dos o tres sesiones de entrenamiento. Lo más importante es que no ha habido lesionados y que hemos podido sumar minutos. También es positivo que los jugadores más jóvenes que tenemos vayan participando. Estoy contento», señaló tras el choque el entrenador del Cádiz CF, que de cara al curso 2025/26 sí va a contar con la posibilidad de realizar la pretemporada completa. Algo que no pudo hacer la pasada campaña, cuando tuvo que adaptarse y amoldarse en el mes de diciembre a todo lo que ya había decidido la directiva junto a Paco López. «Ya conozco a muchos jugadores. Llevo unos meses en el club y ahora toca armar el equipo de cara al inicio de liga. Queda más de un mes por delante y debemos aprovecharlo para trabajar como a mí me gusta: con intensidad, incorporando conceptos y conjuntándonos como grupo».

Garitano destacó la importancia de ir construyendo el equipo estas semanas y de que los futbolistas vayan conociendo su función dentro de un bloque que ha recibido varias incorporaciones y que cuenta con amplia representación de canteranos. «Ahora se trata de que los jugadores se vayan conociendo, que los nuevos se acoplen poco a poco y que nosotros podamos observar de cerca a los jóvenes con los que contamos. Este es el principio de la pretemporada y el objetivo es trabajar, sumar carga y seguir creciendo como grupo».

Por último, Gaizka Garitano era cuestionado por el gran número de efectivos que posee actualmente. Una amplitud que podría dificultar las primeras sesiones de pretemporada, pero que el técnico vasco le da naturalidad. «Como en la mayoría de equipos, ahora mismo contamos con una plantilla amplia, de 30 a 35 jugadores. Es normal que en las próximas semanas haya movimientos: algunos jugadores saldrán y otros llegarán. Es lo habitual en una pretemporada», finalizaba el entrenador del Cádiz CF.