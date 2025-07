El Cádiz CF calienta motores con su goleada ante el Barbate (0-5)

El pistoletazo de salida a la pretemporada 2025/2026 del Cádiz CF tenía como escenario el Fernando Romero 'Fernandín' de Benalup Casas - Viejas. Una cita que se ha convertido en una tradición y que servía para disfrutar del primer encuentro del nuevo conjunto amarillo que dirige Gaizka Garitano. En el IX Memorial Diego Fernández, el cuadro cadista saltaba al encuentro ante el Barbate con tres de los fichajes en el once titular: Sergio Ortuño, Suso y Álvaro García Pascual.

Además, Gaizka Garitano apostaba por tres canteranos como Juan Díaz y Raúl Pereira, que actuaron en el lateral derecho e izquierdo respectivamente, y Borja Vázquez, que era parte del frente ofensivo por el costado zurdo. Por lo tanto, la primera ubicación del líder del proyecto amarillo, Suso, era la de mediapunta, tratando de aparecer entre líneas y con marcada tendencia a ofrecerse en el lado derecho del ataque del Cádiz CF.

Era igualmente llamativo comprobar los descartes que existían en las filas amarillas. En un mercado en el que el club quiere acometer varias salidas de jugadores con contrato, futbolistas como Rubén Alcaraz, Matos, Fede San Emeterio, Fali, Chris Ramos, Rubén Sobrino, Caro o Brian Ocampo no aparecían en la lista de participantes del primer amistoso de pretemporada en Barbate. Cabe destacar que el 'overbooking' que existe actualmente en el Cádiz CF a nivel de efectivos obliga a Gaizka Garitano a distribuir la carga de minutos y las oportunidades para cada jugador de la plantilla.

Once titular del Cádiz CF en su primer amistoso de la pretemporada ante el Barbate CF. CÁDIZ CF

Alto desacierto

La primera mitad estuvo marcada por el alto desacierto demostrado por el Cádiz CF en términos ofensivos. De la Rosa, Álvaro García Pascual y Borja Vázquez gozaron de ocasiones muy claras que no acabaron en gol de forma inexplicable. De hecho, en el minuto 3, era el canterano jerezano, cedido la segunda vuelta del pasado campeonato en el Atlético Sanluqueño, el que erraba una ocasión manifiesta.

De la Rosa regalaba el pase de la muerte a un Borja Vázquez que, cuando sólo tenía que empujarla, no conectó bien el remate y fallaba la ocasión. Al Cádiz CF le costó unos minutos asentarse en el partido y el Barbate detectó que podía crear amenaza a las espaldas de Raúl Pereira. Sin embargo, la maquinaria cadista comenzó a funcionar y, tras un par de ocasiones tímidas que no encontraban portería o que atrapaba sin problemas Rafa, llegó el primer tanto del encuentro.

En el minuto 15, Moussa Diakité encontró al espacio a Álvaro García Pascual y el malagueño dejaba totalmente solo a de la Rosa. El onubense, con un gesto técnico maravilloso, devolvía de tacón el esférico al nuevo delantero cadista para que definiera a la perfección y sumara el primero al electrónico (0-1). Tres minutos más tarde, Moussa Diakité estrellaba un disparo dentro del área en el palo.

Álvaro García Pascual, en la imagen junto a Suso, se estrenó como goleador del Cádiz CF en la pretemporada. CÁDIZ CF

Eran momentos de superioridad amarilla y de búsqueda de aumentar una ventaja que no llegaba por el desatino del Cádiz CF. En esas equivocaciones se encontraba Álvaro García Pascual. Cierto es que el delantero malagueño hizo el primero en un tanto bonito ante el Barbate, pero luego fue capaz de errar múltiples ocasiones que impidieron ampliar la brecha en el marcador.

La más clara fue en el minuto 22, cuando Suso lo dejó con la portería vacía y su remate se fue por encima del arco. Un error clamoroso, pero no el único de un delantero que juega muy bien de espaldas, que cuenta con una envergadura idónea para su posición y que se mueve bien dentro del área entre los centrales, aunque demuestra tener mucho margen de mejora en la definición. Luego sería José Antonio de la Rosa el que gozaría de un par de oportunidades claras que no aprovechó. El onubense, muy activo durante el primer tiempo, erró a la media hora de partido una ocasión con la zurda cuando tenía al portero batido y, en el minuto 40, no acertó en el mano a mano ante Rafa.

A pesar de todo, el Cádiz CF de Gaizka Garitano sería capaz de irse al descanso con una ventaja cómoda. En el minuto 41 anotaba el segundo a través de un Iker Recio algo desacertado y protagonista de dos errores graves en el primer tiempo. El central remataba al fondo de la red un centro desde la esquina de Suso. Posteriormente era Juan Díaz, uno de los canteranos que está realizando la pretemporada con el primer equipo, el que aprovechaba un rechace en el área para poner el tercero con la cabeza. 0-3 y a los vestuarios.

El centrocampista Sergio Ortuño también debutó como jugador del Cádiz CF. CÁDIZ CF

Buen nivel de David García

Gaizka Garitano apostó por un once completamente distinto para la segunda mitad en el Fernando Romero 'Fernandín' de Benalup - Casas Viejas. La alineación amarilla fue la siguiente: Fer Pérez; Iza, Samu Almagro, Kovacevic, Mario Climent; Isaac Obeng, Álex, David García, Nico Njalla; Roger Martí y Marcos Denia. Destacaba la presencia de dos de los fichajes, como David García e Isaac Obeng, además de los canteranos Fer Pérez, Samu Almagro, Marcos Denia y Nico Njalla, que estuvo cedido el pasado curso en el Recreativo de Huelva.

El ritmo del encuentro y el ansia ofensiva amarilla disminuyeron notablemente en el segundo acto. Una de las noticias más positivas fue el nivel de David García, que demostró gran criterio con el balón y buen posicionamiento en el centro del campo. Para él fue la primera ocasión tras la reanudación, pero su disparo desde la frontal obtuvo una magnífica respuesta del guardameta Dani.

Gaizka Garitano movió el banquillo en el descanso. CÁDIZ CF

En el minuto 64 era Kovacevic el que casi anota el cuarto de la tarde en el XI Memorial Diego Fernández. El central balcánico, ya propiedad del Cádiz CF, conectaba un cabezazo que era repelido por el guardameta del Barbate. Una gran actuación del portero local que, en el minuto 70, le sacaba una mano prodigiosa a Marcos Denia para evitar la diana de los de Gaizka Garitano.

Durante la segunda parte intercambiaron su posición Nico Njalla y Obeng. Fue el que estuviera cedido en el Decano el que encontró a Roger Martí en el minuto 74 para que el de Torrent, cruzando su disparo con la pierna zurda, hiciera el cuarto.

El quinto llegaba en el minuto 83 con la pizarra del cuerpo técnico como protagonista. Si Suso fue el encargado de sacar todas las acciones a balón parado en el primer tiempo, en el segundo fue Álex Fernández el que sacó absolutamente todo. El recién renovado buscaba la prolongación de Iza Carcelén en el segundo palo y el portuense encontraba posteriormente a David García para que firmara la manita. Unos minutos más tarde, Álex Fernández se encontró con el larguero y con el pie de Dani al mismo tiempo para que no subiera el sexto.

Al final el primer envite del verano del Cádiz CF terminó con goleada (0-5) e invasión de campo de los más jóvenes.