El Cádiz CF visitará al colista Zaragoza un sábado por la noche

El Cádiz CF sigue conociendo los horarios de sus próximos encuentros. Si esta semana supo cuándo jugaría su siguiente ronda de la Copa del Rey ante el Real Murcia, también ha sido informado de su cita liguera de la 18ª jornada ante el Zaragoza, actual colista de LaLiga Hypermotion.

La cita entre aragoneses y andaluces tendrá lugar el sábado 13 de diciembre a las 21.00 horas. Un encuentro que será televisado en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion y Fútbol 2.

Este partido entre dos equipos históricos del balompié nacional tendrá lugar en el Estadio Modular, instalación creada en la zona de la Expo mientras que se llevan a cabo las obras de construcción de la Nueva Romareda. Es ahí donde los maños están disputando sus encuentros oficiales esta temporada.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 18 en #LALIGAHYPERMOTION.



El Zaragoza - Cádiz llega en el calendario amarillo cuando los pupilos de Gaizka Garitano se hayan enfrentado a Almería (fuera), Cultural y Deportiva Leonesa (casa), Córdoba (fuera), Real Murcia (fuera en la Copa del Rey) y Racing de Santander (casa).

Los aragoneses, dirigidos por ahora por Rubén Sellés tras la destitución de Gabi Fernández, jugarán antes de recibir al Cádiz CF frente a Huesca (casa), Eibar (fuera), Leganés (casa), Burgos (casa en la Copa del Rey) y Málaga (fuera).

El final del año 2025

Será la penúltima cita liguera del año 2025 para ambas escuadras y llegará justo antes de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ronda también a partido único para la que todavía tienen que conseguir el billete Zaragoza y Cádiz CF.

El Cádiz CF cerrará el presente año en casa ante el Castellón, aunque la primera vuelta liguera llegará a su fin en el próximo año 2026 después de visitar al Dépor en Riazor y recibir en Cádiz al Sporting.