SUCESOS | TRÁFICO «Menos mal que pasamos por allí justo después» Una testigo cuenta sus sensaciones tras haberse cruzado con el conductor que sembró el domingo el pánico en la carretera de Arcos. «Llevábamos una niña pequeña en el coche... fue una temeridad», afirma

M. Almagro Actualizado: 04/06/2019 19:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Venían de disfrutar de un gran día entre amigas. Habían pasado una maravillosa jornada de domingo en el conocido Mesón de la Molinera, junto al lago de Arcos. Era las ocho pasadas de la tarde y decidieron que ya empezaba a oscurecer y era buena hora para volver a casa. La hija de una de estas dos amigas, de corta edad, viajaba junto a ellas en el coche. En el asiento trasero.

Y la fortuna también parece que les quiso acompañar. Justo segundos antes de que atravesaran una de las rotondas de entrada a Arcos, un vehículo se empotraba con gran virulencia contra una de las medianeras de dicha intersección. «Por segundos, minutos, no chocó contra nosotras», cuenta. «Lo vimos ya allí sentado, normal, nunca hubiera pensado que estaba borracho...».

«Ha sido una temeridad. Esa carretera la he estado cogiendo durante ocho meses para llevar a mi hijo a Prado del Rey a estudiar al instituto los domingos. A esa misma hora lo llevaba», relata a este periódico. «Es una carretera muy peligrosa que tienes que ir frenando por la bajada que tiene. Mi hijo terminó las clases el viernes y ya no tuve que ir a por él, si no, me lo podría haber cruzado tranquilamente».

Un vídeo viral y positivo en alcohol

Junto a ese conductor, al parecer vecino de Prado del Rey, ya estaba la Policía Local. Otros testigos habían alertado a los agentes municipales y a la Guardia Civil de que el conductor de un turismo de color gris iba causando el pánico por toda la A-372 (Arcos-El Bosque) intentando adelantar de manera temeraria a otros vehículos y pasando de un carril a otro teniendo que ser esquivado en numerosas ocasiones. Uno de estos testigos pudo grabarlo con su móvil y las imágenes, que ya se han difundido rápidamente por las redes sociales, dan muestras del peligro que ocasionó y de la suerte que corrieron los que se cruzaron con él.

Finalmente fue interceptado en el kilómetro cuatro de esta vía cuando él mismo terminó chocando con una medianera cerca de la rotonda. Según ha informado la Guardia Civil, en una primera prueba de alcoholemia el conductor dio 0,42 y en la segunda 0,38, por lo que se han intruido diligencias por alcoholemia positiva por accidente y alcoholemia positiva. Las diligencias han quedado abiertas por procedimiento ordinario, ya que se está a la espera de la toma de declaración a testigos de los hechos, que conducían por la carretera en esos momentos.