ORDENANZAS FISCALES "Con un superávit de 7’5 millones, el Ayuntamiento tiene que bajar los impuestos" El PP explica en una jornada informativa las Ordenanzas Fiscales para 2019

El Partido Popular (PP) de San Fernando celebró en su sede una jornada informativa sobre las Ordenanzas Fiscales que el gobierno municipal del PSOE pretende poner en marcha en 2019.

El concejal popular, Manuel C. Raposo, fue el encargado de exponer un documento que, a grandes trazos, recoge el mantenimiento del nivel recaudatorio del Ayuntamiento respecto a las tasas e impuestos municipales.

La congelación de impuestos que vende el gobierno de Patricia Cabada y Fran Romero como algo extremadamente positivo, no lo es en la realidad si nos atenemos a la situación económica en que se encuentra actualmente el Ayuntamiento de San Fernando. Hace unos meses, desde el ejecutivo municipal se informaba del superávit existente en las arcas municipales y tasado en 7’5 millones de euros. Por ello “si este gobierno tiene dinero de sobra debe emplearlo en bajar los impuestos a los ciudadanos. El PSOE y los Andalucistas no pueden manejar el dinero público como si fueran la directiva de una multinacional, no tienen que presentar una cuenta de resultado a sus socios: Cabada y Romero tienen que reinvertir ese superávit en bajar al máximo la presión fiscal que sufrimos los isleños. Eso se traduce no en una congelación de las tasas e impuestos, sino en una rebaja suficiente y acorde a la situación de las cuentas del Ayuntamiento”.

Para Raposo, el dinero de los isleños “donde mejor puede estar es en el bolsillo de los isleños”. Por tanto, “tienen que devolver aquello que no han invertido en mejorar la ciudad en forma de rebaja de impuestos, principalmente, aunque no de manera exclusiva, en lo que concierne al IBI”. El edil del PP explicó que, aunque el gobierno afirma que reduce el IBI, cuando la realidad es que baja el tipo impositivo porque sube el valor catastral de los inmuebles. Lo que hace el Ayuntamiento es equilibrar ambos valores para que no suba el recibo, pero tampoco lo bajan, que es lo tendrían que haber hecho”.

Ante esta situación, desde el PP se solicitará que el impuesto más importante “y costoso” de San Fernando se le baje a los ciudadanos. “Los isleños tienen que pagar menos IBI en 2019, no el mismo que en 2018”.