El TSJA falla a favor de una carretillera de Tabacalera a la que el INSS retiró la invalidez a los 62 años

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha echado abajo la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social , que de forma sorprendente revocaba en 2019 la invalidez de una trabajadora de la antigua Tabacalera de Cádiz.

De forma inesperada e injustificada -a tenor de la sentencia dictada por el TSJA-, el INSS revocaba de oficio la prestación por invalidez permanente total que la trabajadora obtuvo en el año 2005, cuando ésta tenía 48 años.

Por entonces, el comité médico consideró que esta trabajadora, que ocupaba el puesto de carretillera en la fábrica, padecía una enfermedad a consecuencia del trabajo, que le llevó a desarrollar problemas en sus manos. De hecho, el diagnóstico médico reconoce dolencias como una tendinitis d'quervaian, episodios de epicondilitis y rizartrosis.

Desde entonces, esta mujer recibía una prestación por invalidez permanente total , que le fue retirada en 2019, cuando el INSS intervino de oficio y le dio el correspondiente alta médica. Una notificación que llegaba sin examen previo y que la dejaba en una situación extrema, ya que la empresa ya había desaparecido y por tanto sólo le quedaba la opción de cobrar una ayuda familiar de poco más de 400 euros. Todo ello, agravado por los problemas físicos que venía sufriendo, y por su edad, de 62 años por entonces.

Ahí empezó un auténtico drama para la trabajadora, que denunció los hechos a un juzgado gaditano, que falló en su contra. Sin embargo, el despacho jurídico José Blas Fernández, decidió recurrir la sentencia ante el TSJA, que hoy le ha dado la razón.

Según la sentencia, «el examen comparativo de las secuelas permite comprobar que, aun cuando se indica que la patología está estabilizada, lo cierto es que el estado actual de la enfermedad de la actora no se ha apartado sustancialmente de lo que ya presentaba en 2005», a la vez que apostilla: «Consideramos que siguen manteniendo un nivel importante de incapacidad si tenemos en cuenta que la profesión de la actora es la de carretiilera, y desde el prisma de esta profesión la incapacidad permanente no puede ser descartada por cuanto que las resiones no permiten un adecuado uso de las rnanos».

«Se ha hecho justicia»

José Blas Fernández ha mostrado su satisfacción por el veredicto , «ya que hace justicia con una mujer que casi llegó a quedarse en la indigencia por una situación tan injusta e incomprensible como la que se ha dado en este caso».

En este sentido, Fernández ha puesto de relieve el elevado número de casos de este tipo que se siguen produciendo y que llegan a los juzgados, así como aquellos derivados de la impugnación de altas médicas.

«Los juzgados están tardando hasta dos años en resolver estos casos, por lo que los trabajadores se ven indefensos, ya que una enfermedad común tiene un máximo de un año y medio de baja, por lo que antes de que salga el juicio, este tiempo ya ha pasado. De ahí la gran cantidad de altas de oficio que se están dando desde la Seguridad Social», ha criticado el portavoz de los Graduados Sociales.

Asimismo, también ha reivindicado la especialización de los jueces de lo Social para evitar que lleguen a producirse situaciones de este tipo, que además hacen que se alarguen los procedimientos y, en consecuencia, la saturación de los juzgados.