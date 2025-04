La transformación digital del agua, vector clave para la sostenibilidad

Cada 24 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Internacional Contra el Cambio Climático , una jornada instaurada por la ONU y que viene a sensibilizar y movilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias que este proceso natural, adulterado por la contaminación, tiene para el planeta.

En ese objetivo de concienciar, además de frenar y paliar los efectos del cambio climático se encuentran en primera línea los gobiernos de los distintos países, las administraciones autonómicas y locales, las empresas que gestionan o analizan y estudian recursos naturales como el agua y por supuesto, la constante labor de investigación que se desarrolla desde las universidades.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada , el gerente de Hidralia, José Luis Trapero , el gerente de Cetaqua Andalucía, Enrique Gutiérrez y el profesor de la Universidad de Cádiz, Javier Benavente , junto al Jefe de Área de La Voz, Javier Rodríguez , analizan y exponen las claves de los procesos de digitalización del agua, así como la trascendencia de la colaboración público-privada y la responsabilidad social y ambiental como vías para la adaptación a la sostenibilidad y conseguir que La Isla alcance los objetivos fijados en la Agenda 2030 .

La transformación digital del agua es la clave sobre la que se sostienen las acciones encaminadas a ese buscado equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De ello es muy consciente José Luis Trapero, gerente de Hidralia que indica que «la transformación digital del agua es una parte más de la transformación digital que la sociedad tiene que hacer en todos los estamentos... Todos tenemos que transformarnos porque en este mundo o somos digitales o no avanzaremos . En el caso concreto del agua lo que trata es de aplicar todas esas iniciativas, tecnologías, agrupandolas para tener un objetivo común: luchar contra el cambio climático. Los retos a los que se enfrenta la sociedad son: primero, el crecimiento imparable población y segundo, que ese crecimiento va a derivar en la necesidad de gestionar los finitos recursos existentes en el planeta o vamos abocados a un grave problema. Una empresa como Hidralia, cuyo elemento primordial de trabajo, el agua, es el elemento básico para la vida y la preservación del medio ambiente debemos aplicar cualquier elemento a nuestro alcance como base para mejorar ». En ese sentido Trapero concreta que esa transformación se lleva a cabo por ejemplo «al establecer sensores en toda nuestra red para evitar pérdidas, hemos recuperado 300.000 metros cúbicos de agua en los últimos tres años que antes se perdían, incorporando sistemas digitales para la gestión de las infraestructuras de agua y alcantarillado de la ciudad, etc.. Además, se ha transformado digitalmente la atención a nuestros clientes , potenciando los canales no presenciales para atender a los clientes porque nadie entendería ahora mismo que no puedas hacer gestiones por internet o desde un smartphone, incluyendo la comunicación con nuestros clientes mediante Whatsapp».

La alcaldesa, Patricia Cavada confirma esa tendencia y señala que «es esa adaptación que tenemos que hacer en las ciudades para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y en la que parte importante es esa transformación digital. Los recursos son finitos. Tenemos que actuar de una manera inteligente . Históricamente se medía el grado de desarrollo de una ciudad en cómo consumía energía, agua... y ahora tenemos que estar en sentido inverso. Tenemos que hacer un desarrollo económico, un modelo de ciudad que sea asequible con el menor consumo posible y en todo esto la transformación digital es importante y también ese compromiso de las administraciones e indudablemente las empresas que son los grandes consumidores y este caso el compromiso tiene que ir de la mano cuando trabajamos en el desarrollo de servicios públicos y se ha demostrado la eficiencia cuando hay una colaboración público-privada de la gestión de lo público por ejemplo en el agua, en la limpieza...».

Cavada destaca el proyecto del parque Oeste de San Fernando , convertido por Hidralia en un espacio verde inteligente. «De la mano de ese compromiso ético entran estos programas como el del parque del Oeste ponemos en marcha la posibilidad de ser transparentes y por otro lado el ahorro de un recurso escaso como es el agua . La idea es extender esto a todas las zonas verdes no solo a las que existen actualmente sino a las del futuro. Por ello cuando accedemos a fondos europeos nos hemos volcado en buscar proyectos que luchen contra el cambio climático y uno de ellos es el desarrollo del parque de la Magdalena que en San Fernando significa una masa verde y una apuesta clara por conseguir un nuevo sumidero de CO2 y bajar las emisiones».

La colaboración público-privada, como sucede en el caso de Hidralia y el Ayuntamiento de San Fernando, es fundamental para conseguir los objetivos de la Agenda 2030. En cuanto a esta alianza, Cavada afirma que «es positiva porque ha habido compromiso . Más allá de que podamos incorporar los colores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en una carpeta que tenga Hidralia o el Ayuntamiento no nos hemos querido quedar en el eslogan sino en un compromiso serio que tiene que ir de la mano de la acción real, de la transparencia. Son muchas las acciones conjuntas que hemos desarrollado implicando a la sociedad de San Fernando. Por eso en el desarrollo de la Agenda 2030 lo hemos enfocado a que se impliquen los ciudadanos, los colectivos y las empresas a través de siete grandes alianzas en San Fernando vamos a desarrollar una por el empleo, por lo social, por la lucha contra el cambio climático, lo digital, la transformación energética , ciudadana y una nueva administración y a partir de ahí todos podrán adherirse e implicarse».

Sobre esa unión público-privada José Luis Trapero expone que «llevamos 27 años ya de relación que ha sido beneficiosa para ambas partes con una línea común, con objetivos claros . La colaboración público-privada es una fórmula que hay que extender y potenciar porque aúna lo mejor de cada una de las partes que participan. A día de hoy y de la mano del Ayuntamiento y con ese plus, San Fernando es un referente de la colaboración público privada a través de su pacto social . En estos momentos tenemos en marcha un pacto social con el Ayuntamiento que tiene tres ejes básicos de desarrollo que son la solidaridad, el empleo y reconstrucción verde e inclusiva de la ciudad, en el cual, y con el objetivo de fomentar la transparencia y la participación ciudadana, forman parte la Universidad de Cádiz, el Parque Natural Bahía de Cádiz, la Federación de AA.VV. Isla de León, Cruz Roja, ACOSAFE y ASHITUR. Todo el que pueda aportar es bienvenido a la colaboración público-privada. En ese ámbito nos encontraremos siempre». En efecto, el pacto social es la hoja de ruta de Hidralia y como incide el propio gerente, «es una apuesta decidida por nuestra parte en la reconstrucción verde e inclusiva que tiene su origen en lo que hemos pasado en 2020 con motivo de la pandemia por Covid-19. Una empresa como esta no podía ser ajena a estas circunstancias y no poner todos los medios a su alcance para tratar de mejorar la situación de los municipios en los que opera. Se trata de optimizar los recursos para lograr el bien común».

Para la alcaldesa de San Fernando es igualmente primordial. « En los próximos años las empresas que trabajen con el Ayuntamiento tienen que tener este mismo compromiso en el ámbito social» .

Investigación, innovación y retos

En las medidas que se deben adoptar para frenar el cambio climático tiene mucho que ver la investigación. Javier Benavente, profesor de la facultad de Ciencias del Mar de la UCA asegura que «nosotros hemos colaborado con algunos proyectos de nuestro entorno pero desde mi grupo investigación lo que trabajamos principalmente son temas de adaptación al cambio climático, temas de riesgos de inundación y analizamos las probabilidades y ahora estamos buscando alternativas a la segura inundación que vamos a tener en los próximos cincuenta o cien años» .

Por su parte, Enrique Gutiérrez, gerente de Cetaqua señala que «nosotros como fundación que trabaja por la sostenibilidad y en la digitalización, intentamos ir más allá, trabajamos en el día de mañana, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial, Big Data , acercando cosas de otros sectores al mundo del agua... Por ejemplo, todo lo que a simple vista un operador antes hacia de forma presencial ahora se pueden realizar mediante el empleo de técnicas de visión artificial con una cámara, mejorando la eficiencia y reduciendo riesgos laborales en entornos laborales peligrosos. Hemos desarrollado varios proyectos para aproximar esa tecnología a las problemáticas del ciclo del agua y un poco más allá. El año pasado por ejemplo en las playas con el tema del covid hemos ayudado a medir la ocupación real, controlando la calidad del agua de baño, etc».

Con la idea de alcanzar todos estos objetivos y en busca de esa sostenibilidad, desde Hidralia, Trapero destaca que « hay que trabajar en la preservación de recursos. Hay que trabajar en la preservación de la ciudad con vistas a lo que nos viene a futuro» . La alcaldesa isleña apunta a su vez que «en la lucha contra el cambio climático no nos podemos centrar debemos tener una filosofía de proyecto, una filosofía clara de cómo queremos desarrollar nuestro territorio».