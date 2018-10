VÍDEO Así son los «tips de mierda» de una blogger gaditana que rompe las redes sociales Con expresiones políticamente incorrectas y un tono desenfadado, Anabel.mua ha creado un perfil hasta ahora inédito en redes sociales: la beauty blogger cómica

LA VOZ

El músico malagueño Pablo Alborán colgaba los vídeos de sus canciones de Youtube y millones de usuarios anónimos lo auparon al estrellato. Sus canciones se hicieron virales, cantantes consolidados empezaron a hablar de él y las compañías discográficas tuvieron que rendirse a la evidencia. Todo sin promociones megalómanas.

La gaditana Anabel Domínguez ha conquistado las redes sociales con sus vídeos. Su gracia natural comentando tutoriales absurdos de internet están causando furor. Un mando a distancia plastificado con papel film, una bolsa de Ikea para que las recien casadas no tengan complicaciones con el vestido al ir al baño y un nuevo peinado femenino que simula la barba trenzada de los antiguos vikingos son algunos de los 'tips de mierda' que comenta la influencer gaditana Anabel.mua

En solo tres días, más de tres millones de personas en España, México y Latinoamérica lo han visualizado, convirtiéndolo en una de las tendencias mundiales del fin de semana. El vídeo que se hizo viral el pasado viernes en cuestión de horas.

Anabel Domínguez se ha formado en escuelas de maquillaje profesional en Madrid y Sevilla, a los premios ya recibidos en el mundo de la belleza suma ahora su éxito como humorista. Hace apenas unos meses, la influencer conseguía ser finalista de la mayor competición española de maquillaje en redes sociales, además de otro concurso online organizado por una importante firma internacional.

El humor le ha servido de trampolín a la popularidad. Con expresiones políticamente incorrectas y un tono desenfadado, Anabel.mua ha creado un perfil hasta ahora inédito en redes sociales: «beauty blogger cómica».

La gaditana aún no se termina de creer el exito que está cosechando en las redes sociales: «Aún estoy alucinando de todo lo que ha pasado en estos dos últimos días. Ya somos más de 50.000 seguidores y estoy que no me lo creo».

La autora de Anabel.mua ha tomado buena cuenta de la demanda y se ha comprometido a seguir comentando vídeos. «Y para los que me preguntáis, si, habrá más 'Tips'. Los subo una vez a la semana y los demás días pues un poco de todo», ha publicado en su perfil de Instagram donde también ha querido dar las gracias por el éxito arrollador.