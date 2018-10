Humor made in Cádiz Cómo comentar un vídeo absurdo y lograr que se haga viral La gaditana Anabel Domínguez consigue que sus vídeos «peguen un pelotazo» en las redes sociales

LA VOZ

Más de 2,5 millones de visitas en Twitter. Una cifra alucinante para un vídeo amateur que se ha hecho viral porque los usuarios no paran de compartirlo. La gaditana Anabel Domínguez aún no se termina de creer el exito que está cosechando en las redes sociales: «Aún estoy alucinando de todo lo que ha pasado en estos dos últimos días. Ya somos más de 50.000 seguidores y estoy que no me lo creo».

La joven maquilladora de Trebujena, ha sido una de las finalistas de NYX Spain Face Awards 2018, comparte las imágenes de sus maquillajes a través de las redes, pero también comenta algunos vídeos sobre inventos, ideas y trucos absurdos. Su gracia y naturalidad han encandilado a los usuarios.

Pocos pueden contener la risa ante el protector de mando hecho con papel film, la trenza barba que emula los recogidos de la Reina Letizia, el papel higiénico reconvertido en dispensador de klinex... alocadas ideas que Domínguez comenta potenciado su comicidad.

La gaditana ha tomado buena cuenta de la demanda y se ha comprometido a seguir comentando vídeos. «Y para los que me preguntáis, si, habrá más 'Tips'. Los subo una vez a la semana y los demás días pues un poco de todo», ha publicado en su perfil de Instagram donde también ha querido dar las gracias por el éxito arrollador.