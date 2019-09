Listeriosis «Paterna me ha dado fuerza para seguir; estoy emocionado» El propietario de Sabores de Paterna insiste en que el origen de la contaminación no estaba en la carne

El propietario de Sabores de Paterna, Bartolo Rodríguez, se ha mostrado «emocionado» por la exitosa convocatoria de los vecinos de Paterna de Rivera. Cientos de vecinos estuvieron presentes en una concentración silenciosa para apoyar a los miembros de la fábrica, que permanece cerrada tras la activación de la segunda alerta alimentaria por listeriosis en apenas un mes.

Rodríguez no estuvo presente en el acto porque «no quería ser el protagonista», pero ha estado en continuo contacto con los vecinos, quienes le trasladan también a diario su apoyo. «Ellos también saben que no le ha pasado nada a nadie», recuerda el propietario, en referencia a que tras cinco días de alerta aún no se ha confirmado ningún diagnóstico de listeriosis por consumo de carne mechada de su marca. «Paterna me ha dado fuerzas para seguir», ha añadido.

Bartolo Rodríguez ha insistido en su convencimiento de que el contagio «no ha podido ser por contaminación», ya que en su empresa la carne mechada se elabora a 90 grados mientras la listeria no aguanta más de 75. De esta forma, se desmarca de lo ocurrido con Magrudis.

El propietario argumenta, en la línea de lo expuesto ayer por la empresa que realizó el análisis independiente, que el positivo podría depender de otros factores, entre los que se incluye la contaminación del aire.

La concentración silenciosa organizada por la asociación de vecinos de su barrio no ha sido la única muestra de cariño recibida por el propietario en las últimas semanas. Según ha explicado, ha recibido llamadas de distintos proveedores destacados: Casa Manteca o chefs como Albert Adriá, quienes están a la espera de los resultados: «Me dicen que esto puede pasarle a cualquiera».