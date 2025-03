El Obispado de Cádiz aconseja retirar el agua bendita de las pilas ante el riesgo de contagio del coronavirus

El coronavirus (Covid-19) está marcando la agenda del ciudadano en estas últimas semanas . Desde el Gobierno y las autoridades sanitarias se intentan enviar mensajes de calma y tranquilidad, pues se trata de un virus menos dañino incluso que la gripe común. No obstante, ya son seis los fallecidos en España por esta enfermedad (personas de avanzada edad y/o con patologías )y hay 387 casos en 16 comunidades autónomas (a Cádiz no ha llegado aún) . No está controlado por las vacunas debido a su novedad y además el nivel de contagio es alto y se está expandiendo a muchísima velocidad.

Han cerrado colegios, centros de mayores, hoteles y establecimientos ... se han suspendido conferencias médicas, prácticas universitarias, se jugarán partidos de baloncesto y fútbol sin público y hasta se baraja la suspensión de celebraciones multitudinarias como las Fallas de Valencia e incluso la Semana Santa. Aún es pronto para aseverar esto último pues depende de su evolución, pero en estos tiempos cuaresmales se desarrollan una serie de actividades dentro de la agenda cofrade que han obligado a la Iglesia y a las hermandades a establecer una serie de pautas.

Con respecto a los besamanos y los besapiés , cada vez son mayores las voces que piden la sola inclinación en lugar del beso que produce el contacto físico con la escultura y el posible contagio entre los fieles. Además, el Obispado de Cádiz y Ceuta ha enviado estas recomendaciones entre las que destacan la retirada del agua bendita de las pila y la petición de rezar para la extinción de esta pandemia.

Estas son las indicaciones del Obispado ante la incidencia del coronavirus, En respuesta a las cuestiones planteadas por numerosos fieles y ante la situación actual:

- Se aconseja a los fieles, en todo momento, seguir las pautas de prevención compartidas por las administraciones sanitarias y profesionales de la salud.

- En el caso de los templos, es aconsejable la retirada temporal del agua bendita de las pilas que hay en las entradas de las iglesias y en otros lugares de devoción.

- Se aconseja, asimismo, realizar una inclinación de cabeza como gesto de paz durante las celebraciones.

- Es conveniente que, en las celebraciones eucarísticas, los celebrantes y ministros de la comunión, se laven las manos antes y después de este momento.

- En lo relativo las devociones propias del tiempo de Cuaresma como besamanos, besapiés … etc. y a las celebraciones próximas de Semana Santa, éstas se mantienen como celebraciones, siendo aconsejable la inclinación de cabeza o la reverencia ante las imágenes devocionales, evitando el contacto físico con ellas y facilitando una mayor rapidez que evite aglomeraciones.

Desde el Obispado de Cádiz y Ceuta se insta, además, a incluir en la oración de los fieles y oraciones particulares, una petición especial por la pronta recuperación de los afectados , la tarea de los profesionales sanitarios y el fin de esta enfermedad que afecta a todo nuestro mundo.