DEFENSA Nuevos destructores y un escuadrón de helicóperos estadounidenses para la Base Naval de Rota Los buques del escudo antimisiles serán relevados por otros más modernos que estarán reforzados en sus funciones por aeronaves de ataque naval

La Sexta Flota de la Marina de Estados Unidos (US Navy) lo adelantó hace unos días: los actuales cuatro destructores de la Fuerza Naval Avanzada Desplegada en Europa o FDNF-E (Forward Deployed Naval Force-Europe), localizados en la Base Naval de Rota (‘USS Donald Cook’, ‘USS Ross’, ‘USS Porter’ y ‘USS Carney’) serán relevados por otros «más nuevos y modernizados» con el objetivo de posicionar las fuerzas más capaces en el área de responsabilidad del Mando Europeo de los Estados Unidos (U.S. European Command o EUCOM). Además, la US Navy trasladará un escuadrón de helicópteros de ataque marítimo a Rota, para apoyar a estos destructores y mejorar sus roles multimisión.

El aumento de los efectivos materiales de la US Navy en la base naval gaditana también implicará un incremento de efectivos humanos. Concretamente, según asegura el diario El País, serán seis helicópteros Sikorsky SH-60 Seahawk los que compondrán este escuadrón, lo que supondrá la llegada a Rota de una treintena de militares, entre pilotos y mecánicos.

Además, según ese mismo periódico, el Gobierno español ha dado su aprobación al reforzamiento del despliegue militar norteamericano en la Base Naval de Rota sin reformar el convenio bilateral de defensa, ya que esto implicaría un trámite parlamentario. Y lo que se ha hecho es interpretar que el escuadrón de helicópteros y su dotación forman parte de los cuatro destructores autorizados.

La rotación finalizará en 2022

Precisamente, durante su visita a la Base Naval de Rota el pasado mes de abril, la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue preguntada por la intención del gobierno norteamericano de ampliar las dotaciones de estos destructores. La titular de Defensa aseguró que el Gobierno no había hablado de ese tema con los Estados Unidos y que cuando hubiese «una oferta que aumente la paz en el mundo la estudiaremos con tranquilidad». Parece que esa oferta ha llegado y que el Gobierno en funciones ha aceptado la misma.

De hecho, el comunicado de la Sexta Flota en el que se anunciaban estos cambios recoge que la continuidad de los destructores en Rota «demuestra las relaciones duraderas entre la US Navy y sus aliados navales españoles». Unas buenas relaciones que continuarán en el tiempo ya que ambas Armadas «continuarán trabajando juntas en el mantenimiento de los barcos, el entrenamiento y las operaciones para apoyar la seguidad marítima» en el área de responsabilidad del Mando Europeo de los Estados Unidos.

En una entrevista exclusiva a LA VOZ, los comandantes de la 41ª Escuadrilla de Escoltas de la Armada, capitán de navío Javier Moreno Susanna, y del 60 Escuadrón de Destructores de la US Navy, capitán de navío Joseph Gagliano, hicieron gala de estas buenas relaciones basadas «en la amistad y la cooperación» para «mejorar, aprender y ahorrar esfuerzos».

El ‘USS Donald Cook’, ‘USS Ross’, ‘USS Porter’ y ‘USS Carney’, llegaron a la base gaditana entre 2014 y 2015 y su rotación será escalonada entre 2020 y la primavera de 2022, tiempo durante el cual segurán conduciendo las misiones que tengan asignadas en el área de operaciones de la Sexta Flota.