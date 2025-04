Nueva agresión a policías en La Línea: «Lo iban matando. Siguen estando vendidos»

Se repite la historia. La misma que se vivió el pasado mes de mayo durante varios días y la que ocurría hace un año o hace dos. Pasa de vez en cuando, algunas veces con mayor o menor intensidad, pero no deja de pasar. Este fin de semana dos agentes tenían que volver a sufrir un grave episodio de violencia y acoso cuando estaban realizando su trabajo. Y otra vez en el mismo sitio. La Atunara. La Línea de la Concepción.

Los hechos ocurrían el viernes en torno a las nueve de la noche cuando dos policías de radiopatrullas de la Comisaría de La Línea vieron una lancha sospechosa por el Tonelero y detenían a un hombre por ser un supuesto 'petaquero', es decir, por dedicarse a abastecer a los narcos de petacas de gasolina.

Fue entonces, cuando lo trasladaban, cuando empezó a acumularse gente que salía de sus casas y lanzaba amenazas y ataques hacia los policías. «¡Soltadlo, os matamos!», les gritaban. La presión aumentaba y unas doscientas personas rodearon a los policías hasta que comenzaron a darles patadas y golpes para que soltaran al detenido. «Uno de ellos tiene golpes por todo el cuerpo, lo iban matando».

Y así a base de empujones, patadas y golpes lograron liberar al detenido que se escondió engrilletado en su casa aunque fue apresado de nuevo después. La violencia era tal que se pidieron refuerzos y acudieron varias unidades especializadas de Policía Nacional y de Guardia Civil, para poder controlar la situación.

Finalmente se detuvo a cinco personas , tres hombres y dos mujeres, acusadas de un presunto delito de lesiones, atentado contra la autoridad y desordenes públicos. Tras pasar a disposición judicial la jueza ordenó la prisión preventiva para cuatro de los cinco detenidos.

Y ante este panorama, se sigue advirtiendo que faltan medios . De plantilla, materiales y, sobre todo de unidades especializadas que son las que de manera específica están formados para ello y pueden contener este tipo de altercados, sirviendo además de apoyo a otras unidades o fuerzas. «Ellos tienen puntos por todos lados y en cuanto ven un zeta no tienen problemas en ir a por él», alerta David Montes, responsable regional del sindicato UFP.

« Faltan más efectivos de unidades especializadas como la UIP o la UPR ». En la actualidad, la zona está cubierta por cinco equipos de UPR, expedicionarios, tres en La Línea y otros dos en Algeciras. «No es suficiente. No llega para cubrir toda la franja horaria, no pueden estar doblando sin descansar». Además, denuncia, «la UIP (Unidad de Intervención Policial) no viene nunca y cuando vino en mayo no les dejaron intervenir ». «Es importante que haya más presencia y que esa presencia sea de medios y personal especializado». Además, añade que esos medios no pueden ser reforzados con los equipos que tienen que seguir realizando su trabajo en el resto de la provincia, como por ejemplo en zonas también 'calientes' como Sanlúcar o Jerez.

Sin unidades permanentes

En esta línea, el representante sindical cuenta que recientemente han enviado un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad para solicitar que se cumpla con lo acordado en el Plan especial para el Campo de Gibraltar. En este documento se enumeran algunas de las medidas ya implantadas, la mayoría relativas a los nuevos órganos de la Guardia Civil. Sin embargo se advierte de otras cuestiones como que las unidades GRECO, con unos treinta funcionarios, ya existían antes de este plan. También se asegura que no se ha cubierto el catálogo de puestos de trabajo en las plantillas de las comisarías de las localidades más sensibles.

Por otro lado, se insiste en que en este tiempo no ha habido presencia permanente de unidades expertas en el control de masas como la UIP o UPR. Además afirman que no existe presencia de policías nacionales en el sistema de detección SIVE lo que, según su criterio, obstaculiza que los agentes puedan tener una información más efectiva y rápida en este tipo de operativos.

«En definitiva, no se ha dado cumplimiento, por parte de la Dirección General de la Policía, a la instrucción de la Secretaria de Estado de la Seguridad, lo que se ha traducido en un gran número de operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, la inmensa mayoría de ellas en demarcación de la Policía Nacional, mientras que la Policía Nacional, apenas se ha tenido resultados operativos, lo cual no es achacable a los policías allí destinados, sino a la falta de planes estratégicos que dieran cumplimiento y efectividad esta instrucción », consideran.

Por ese motivo, y entre otras cuestiones, piden que se cree la figura de un coordinador operativo para el Campo de Gibraltar, además de que haya un reforzamiento real y actualizado de las plantillas, el pago de unas dietas equitativas, y más medios materiales tales como aéreos, drones, vehículos o de protección y armamento.