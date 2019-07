INDUSTRIA El futuro de las pymes aeronaúticas de Cádiz pasa por rebajar su vinculación de Airbus La dependencia extrema de la industria auxiliar gaditana sobre esta empresa tractora y de Alestis tiene efectos letales en época de vacas flacas Empresarios y expertos ponen las bases en la Bahía de lo que será el futuro Plan Estratégico del sector

La industria aeronáutica de la Bahía de Cádiz no puede depender casi en exclusiva, como ocurre en este momento, de la tractora Airbus ni tampoco de los proveedores de primer nivel del sector (Tier 1) como Alestis. Esta vinculación extrema del pequeño sobre el grande resulta perjudicial para los intereses del tejido industrial gaditano, ya que cualquier contratiempo en las grandes compañías puede tener un efecto letal para las pymes en época de vacas flacas. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado este jueves el círculo aeronáutico de Andalucía, reunido en la sede de la patronal gaditana para la puesta en marcha del Plan Estratégico del sector.

De lo que se trata es de que los empresarios participen en la elaboración de este plan, que será la hoja de ruta para ganar mayor eficacia y competitividad. Una de las patas en las que se asentará este plan la encontramos en la diversificación. De hecho, los expertos que pilotan la redacción del plan ya han advertido de la urgente necesidad de meter cabeza en otros segmentos de la aeronáutica como son los satélites, el área de defensa y el sector aeroespacial. Para algunos, este es el camino del I+D que deben tomar también las pequeñas y medianas empresas para poder generar una nueva oferta de servicios.

Medio centenar de empresarios aeronáuticos y responsables de factorías de la provincia han celebrado este lunes en Cádiz una de las reuniones preparatorias para la elaboración del Plan Estratégico de la industria aeronáutica. La jornada ha estado presidida por el director general de la Agencia IDEA, organismo de la Junta, Fernando Casas, que ha señalado que el objetivo del plan no es otro que el crecimiento y la diversificación del sector durante los próximo cuatro años de su vigencia. En este sentido, Casas ha destacado que la Junta mantendrá los incentivos con el fin de que el polo Sevilla-Cádiz sean objetivo prioritario de las inversiones aeronáuticas.

El nuevo Plan Estratégico de la aeronáutica andaluza es una iniciativa conjunta en la que participan el Clúster aeronáutico andaluz a través de Hélice, la Junta y Andalucía Aeroespace. El pasado mayo se conoció la oferta ganadora que desarrollará este plan. Se trata de la iniciativa presentada por la Escuela de Organización Industrial de Andalucía (EOI). La convocatoria la hizo la Fundación Hélice y la oferta está respaldada por un experimentado equipo de consultores liderado por un ex peso pesado de Airbus en España. Se trata de Carlos Suárez, expresidente de EADS CASA, a quien acompañan Emiliano Mata, exvicepresidente de Relaciones Institucionales y responsable de Planificación Estratégica de Airbus; Jesús Espinosa, ex director de Operaciones de Alestis y ex responsable Territorial en Andalucía de Airbus; José Antonio Veroz, ex director de Compras, Logística y Cadena de Suministro de Alestis y responsable de la puesta en marcha de Harbin Manufacturing Centre de Airbus en China; y Ramón Rodríguez, vocal en Aeronáutica de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur).

Entre las conclusiones destaca la diversificación del negocio hacia el área de satélites y defensa

En la propuesta presentada por EOI también participan la asociación empresarial del sector Andalucía Aerospace, presidida por Antonio Gómez-Guillamón y dirigida por Juan Román; y Aset Consultores, especialista en políticas públicas para el proceso de gobernanza.

El sector ha dibujado en Cádiz un panorama con luces y sombras, donde programas como el A380, el 'superjumbo' de Airbus, dejará de estar operativo en 2021, con lo que esta cancelación significa para el empleo. Este ha sido el ejemplo que ha utilizado ala coordinadora de Programas de la Agencia IDEA, Carmen Sillero, para advertir de que la especialización de las plantas de Airbus de la Bahía de Cádiz es muy beneficiosa, pero no tanto para la industria auxiliar, que depende netamente de esta especialización y, por ello, necesita diversificar su negocio.

Navantia diversificó su oferta en 2009 tras perder a su mejor cliente, la Armada Española, por los ajustes presupuestarios

La tractora Airbus se ha especializado en Cádiz en la fabricación de los estabilizadores de cola de sus aviones, los timones de altura, los cubre motores o 'fan cowl', además del cono de cola y de una sección de la panza o 'belly fairing' del A350, en el caso del Tier 1 Alestis. Esta situación ha llevado a la industria auxiliar a seguir también los pasos de sus tractoras sin mirar hacia otro lado, pero la situación ha cambiado, y los programas de Airbus en Cádiz se centran en el A350 (estabilizador), A330 (estabilizador), A320 (timón de cola), cubre motores o 'fan cowl' para el A320, A320Neo, A400M, amnen del cono de cola y de la 'belly fairing' del A350 que desarrolla Alestis.

Nuevos mercados

La coordinadora de Programas de la Agencia IDEA ha destacado que uno de los trabajos del sector es conquistar nuevos mercados y nueva carga de trabajo. ¿Cómo se accede a ello? Las conclusiones del Plan Estratégico orientarán sobre esta necesidad de futuro para garantizar y asegurar la viabilidad del sector. En este sentido, Carmen Sillero ha señalado que las pymes no puede estar pendientes solo de los grandes paquetes de las empresas tractoras "hay que romper con esa dependencia".

Cabe recordar que el sector naval, concretamente Navantia, pasó por una situación similar en 2009 cuando la Armada Española, su principal cliente en materia de reparación de buques y construcción, cerró el grifo debido a los ajustes presupuestarios con motivo de la crisis. Esta decisión del Gobierno de la nación obligó a los astilleros públicos a buscar otros horizontes y abrir su oferta de servicios. De esta forma, empezó su incursión en la reparación y reforma de cruceros, donde ahora el astillero de Cádiz es referente, mientras que en 2014 empezó su aventura en el sector offshore de la mano de Iberdrola. Los astilleros cuentan desde diciembre de 2018 con un plan estratégico, denominado 'Astillero 4.0'. Este plan tiene como objetivo rejuvenecer a la plantilla, gracias a un plan de salida de mayores de 61 años y de incorporaciones de personal joven, además de hacer más eficaces los sistemas de producción de las factorías.

El ejemplo de Navantia

El ejemplo de Navantia es quizás el que debe seguir el sector aeronáutico. Los responsables de EOI, empresa auditora que redactará el plan con la participación de los empresarios, indican que la capacidad de las pymes está también en su capacidad de internacionalización y se advierte que los programas de defensa son otro negocio por explorar. Los mismos expertos señalan que las grandes constructoras de aviones, Airbus y Boeing, no tienen intención de sacar un nuevo modelo de avión al mercado hasta 2028, lo que obliga a la industria a girar su negocio hacia oros segmentos.

El concurso que ha ganado EOI establece que la elaboración del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía se haga en dos fases en plazos que, aproximadamente, deberán culminar en otoño próximo. El documento debe guiar las líneas de actuación y de gestión, definir los recursos económicos que deben movilizarse en Andalucía por parte de la Administración y la iniciativa privada para que la industria aeroespacial regional sea competitiva en el mercado global.