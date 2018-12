ENTREVISTA «El Estado tiene que reaccionar ya ante lo que está pasando en el Campo de Gibraltar» Luis Baltar, Secretario Área Nacional del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT)

Soraya Fernández

-¿Con qué medios cuenta el Servicio de Vigilancia Aduanera para combatir el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar?

- Tenemos 95 efectivos, cuatro embarcaciones y un helicóptero que lleva 33 años operando en el Estrecho.

- ¿Son suficientes dada la magnitud del problema?

- No. Son completamente insuficientes, especialmente en el puerto de Algeciras para controlar el tráfico de contenedores, donde sólo hay dos personas asignadas a esta tarea. Sólo hay una unidad contra el blanqueo con dos funcionarios para todo el Campo de Gibraltar, una ridiculez. Hay que crear más unidades y asignar más personal con experiencia en narcotráfico. Sólo en materia de personal sería necesario contar con al menos 130 funcionarios.

En medios materiales y técnicos estamos muy anticuados. Se han comprado dos embarcaciones que son muy rápidas pero no son las más adecuadas para el Estrecho porque no se sujetan a seguridad para el personal. El espacio para los tripulantes es diminuto. En las agresiones de estos días ha habido agentes heridos por este motivo. Salieron rondando en una brusca maniobra para evitar una embestida. Es lamentable que se haya invertido dinero en comprar unos barcos que no son los idóneos para afrontar la situación que hay en el Estrecho de Gibraltar, con un tráfico tan importante de narcolanchas cargadas con toneladas de hachís.

“Los narcos están cada vez más agresivos y creen que el Campo de Gibraltar es suyo”

-¿Sólo dos personas en la zona para combatir el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico?

-Así es. Es necesario llegar hasta el final en todas las operaciones que se realizan contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y con estos recursos es complicado. Se trata de procesos de investigación bastante arduos y en el Campo de Gibraltar son muchas las intervenciones que se realizan en una zona además muy peculiar, con Gibraltar y Marruecos al lado.

-¿De cuántas toneladas y embarcaciones hablamos a la semana?

- Muchas. Pueden entrar semanalmente 40 ó 50 toneladas de hachís.

-¿Están muy crecidos los narcos?

- Tienen malas intenciones. Cada vez están más agresivos. En sólo una semana ha habido dos embestidas en el mar, una a nosotros y otra a la Guardia Civil. Hace tiempo que se ha perdido el principio de autoridad en la zona y la escalada de violencia ha ido en progresivo aumento. Es fundamental recuperar dicho principio porque creen que no pasa nada y que todo el Campo de Gibraltar es suyo. Hay mucho trabajo por hacer.

“Hacen falta más personal y otro escáner en el puerto de Algeciras”

-¿Preocupa vuestra integridad física?

-Los compañeros están preocupados. Es fácil saber quiénes son. Los conocen. Ha habido ya algún percance pero por ahora, afortunadamente no ha ocurrido nada grave.

-¿Han notado los efectos del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar aprobado por el Gobierno este verano?

-En absoluto. Las nuevas embarcaciones no vienen del Plan de Seguridad, son anteriores.

-Esta semana hemos conocido un golpe que la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han asestado al tráfico de cocaína con la intervención de 800 kilos en el puerto de Algeciras. ¿Entra mucha cocaína por este puerto?

- Como en todos los puertos, aunque en lo que respecta a la zona venimos avisando desde hace tiempo que el de Algeciras es un puerto bastante importante de entrada de cocaína y que se tienen que tomar medidas adecuadas.

-¿A qué medidas se refiere?

-Pues más personal y otro escáner de contenedores para revisar un mayor número.

-¿Está siendo efectiva la colaboración con la Guardia Civil? Al menos está habiendo muchas operaciones conjuntas...

-Así es. Hay que hacerlo así. Los medios que tenemos son los que hay y tenemos que unir fuerzas para combatir lo que por desgracia hay en el Estrecho de Gibraltar.

-¿Como se gana esta batalla?

-Será difícil si los Gobiernos no ponen interés en cambiar todo esto. Es fundamental dotar de más y mejores medios materiales a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como los personales. Pero hablo de medios adecuados, no comprar por comprar, como se ha hecho con las embarcaciones nuestras. Son necesarias otras embarcaciones para las narcolanchas, vehículos reforzados para todos con los que evitar embestidas y poder perseguir a los narcotraficantes. No podemos hacerlo con los que tenemos, con miles de kilómetros y antiguos. Además, es fundamental incentivar a los funcionarios en el Campo de Gibraltar porque hay muchos que se piensan venir cuando son destinados a esta zona.

“Sólo tenemos dos personas para investigar el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar”

-¿Hay renuncias?

- Sí. Ha habido plazas que han quedado vacantes porque nadie ha querido venir.

- ¿Y entiendo que los que vienen quieren irse cuanto antes?

-Es que llega un momento en que la situación se vuelve insoportable. No se para durante todo el horario de servicio y hay que ampliarlo hasta 16 horas porque hay servicios que no se pueden interrumpir.

El Gobierno tiene que dar solución a todo esto y reconocer al Campo de Gibraltar como una zona de especial singularidad. Los funcionarios están soportando una situación y una presión enormes, y el Estado tiene que reaccionar.

-¿No lo ha hecho aún?

-No. El Plan de Seguridad se ha notado algo, como la prohibición de las narcolanchas, pero es insuficiente.

-¿Se están interviniendo muchas narcolanchas desde esta medida?

-Algunas, pero hay muchísimas. Esto es otra labor añadida para los funcionarios de Aduanas, ya eran pocas las que había para sumar otra con los escasos medios que tenemos.

-¿Os sentís reconocidos?

-No. Creo que aún no se es consciente de la situación tan grave que vive el Campo de Gibraltar.

-¿Es tan alarmante?

-Sí, los funcionarios están realmente preocupados. Están afrontando la situación con unos medios inadecuados, insuficientes e inseguros. Necesitamos armas para repeler las embarcaciones, chalecos antibalas, cascos de seguridad... Las dependencias del Servicio Marítimo en Algeciras son pequeñas y parecen más bien un trastero. Además, los medios tecnológicos tampoco son los idóneos y los narcos van muy por delante de nosotros. Ellos no tienen problemas de dinero y cuentan con lo mejor.

-Algunos de los medios a los que se refiere, como los de autoprotección, no son tan caros y no necesitan un presupuesto importante. ¿Por qué no se adquieren?

-La Administración es muy lenta, aunque seguiremos insistiendo en que el Gobierno nos tiene que dotar de los medios legales necesarios para afrontar este grave problema.