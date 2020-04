Coronavirus Un enfermero de la UCI de Puerto Real evita contagiar a su familia gracias a una vivienda cedida Profesionales de los hospitales y agentes empiezan a alojarse en pisos cedidos por los propietarios para evitar transmitir el coronavirus a sus familias

Enrique del Río regresa a casa a diario, tras horas sin descanso y de máxima intensidad en la primera línea del frente, con la inseguridad de transmitir el virus. «Al llegar a casa evitas los abrazos, el roce con los críos... e intentas mantener la distancia», explica. Su mujer también es una sanitaria expuesta a posibles contagios en estas jornadas, por lo que toman todas las medidas de precaución posibles para evitar contagios. «Tampoco puedes dejarlos con los abuelos porque ya expones también a ellos», recuerda.

Centenares de profesionales en la provincia de Cádiz se enfrentan en estas semanas a la incertidumbre de contagiar a algún familiar o amigo. La inciativa solidaria EmergencyHome pretende dar solución a este problema para quienes pueden separarse de sus familias durante unos meses, mientras dure la batalla contra la Covid-19.

Varias empresas inmobiliarias de la provincia se sumaron al proyecto nacional y en apenas unas jornadas se han puesto a disposición de los sanitarios al menos treinta alojamientos. Fernando Plata y Pére Ardite, dos residentes en Barcelona pero con propiedades en Cádiz capital, no dudaron cuando Susana, gestora de apartamentos vacacionales en Cádiz, les propuso unirse al proyecto. «Pedí unos minutos para consultarlo con Pére y dijimos que sí de inmediato», dice Fernando.

Ambos son conscientes de la gravedad del asunto. Trabajan como jefe de cocina y gerente de una residencia geriátrica en Cataluña, donde estos días han tenido que extremar las medidas de precaución. Por ello, pusieron a disposición de sanitarios y agentes sus tres pisos en el casco antiguo.

A las pocas horas, le trasladaron la noticia de que un enfermero de la UCI empezaba a vivir esa misma noche en uno de los pisos. «Me dio un subidón de alegría. Confiamos en él y queremos colaborar todo lo posible», admite.

Esta opción salvó a Pablo Barriola, gaditano de 28 años que vive con su madre, asmática, y su abuela de 94 años. El miércoles se incorporaba como uno de los refuerzos del Hospital de Puerto Real, pero buscaba a toda costa una alternativa habitacional.

«Quería coger el contrato, pero sin poner en riesgo a mi familia. Al principio busqué alquileres y algunas compañeras de profesión se ofrecieron a dejarme algún sitio en su casa. Me dieron el contrato a por la mañana y a las diez de la noche entré de guardia, pero durante la tarde –horas después de apuntarse– me llamaron para entrar a la vivienda». Al salir del hospital pudo recoger las llaves y dormir en el que será su nuevo hogar durante el brote.

Este enfermero reconoce que para muchos es «muy complicado» optar por esta opción por sus compromisos familiares. De hecho, conoce casos de compañeros que, tras ingresar en un centro sanitario, renunciaron al puesto por la exposición ante la Covid-19 y el consecuente peligro para sus hijos.

Pablo está «enormemente agradecido» por el gesto de esta pareja, el cual le permitirá regresar a casa tranquilo tras volcarse en el hospital. «Por mucho que te aisles, es imposible no coger el coronavirus. No sé cuándo, pero me contagiaré seguro, al cien por cien. Casi no existe la posibilidad de estar en primera línea y no cogerlo», admite este enfermero que pasará las próximas semanas intentan