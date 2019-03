Polémica De la Encina guarda silencio a pesar de la petición unánime de dimisión Izquierda Unida decide hoy en asamblea si rompe el pacto ante un hecho que califican de «reprobable». Sentencian que en política «los errores se pagan»

El correo enviado por el alcalde de El Puerto, el socialista David de la Encina, solicitando por escrito continuar cobrando el sueldo de la Fundación Andalucía Emprende sin acudir a su puesto de trabajo para dedicarse a pleno rendimiento a la campaña electoral de las Municipales de 2015, ha provocado una tormenta política en el Ayuntamiento donde llueven las peticiones de dimisión.

A pesar de ello, el alcalde guarda un silencio sepulcral a la espera de reunir las pruebas suficientes para justificar su petición que, aunque fue reconocida por él mismo, aseguró que no se llevó a término finalmente.

A la solicitud del Partido Popular de que De la Encina deje su cargo de alcalde ante estos hechos calificados como «muy graves», se une la de Ciudadanos y la de su propio socio de gobierno, que ofrecía una rueda de prensa en la que dieron cuenta de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno que se reunió a primera hora con carácter urgente.

Los ediles y representantes de IU trasladaron de manera directa y en primer persona al primer edil portuense la petición de su dimisión tras los hechos conocidos a través de este medio.

El portavoz municipal de IU y candidato de esta formación, José Luis Bueno, consideró que se ha producido un «error político» por parte de De la Encina sentenciando que en política «los errores se pagan».

Desde IU aseguraron además que «siempre hemos mantenido que como formación de izquierdas tenemos que dar ejemplo y defender la honestidad por encima de todo» añadiendo que, en este caso, el alcalde «no ha estado a la altura de lo que se espera de una organización política de izquierdas».

Para Bueno, la actitud del alcalde es «reprobable» y recordó que si está gobernando es «gracias a Izquierda Unida».Señaló a su vez que en el encuentro, tras pedir a su socio de gobierno las explicaciones oportunas sobre lo sucedido, «nos han informado de determinadas acciones que quieren emprender para defender su imagen y gestión».

Por su parte, desde IU «nos hemos limitado a solicitar la dimisión a la espera de que este jueves se celebre una asamblea con la militancia donde se decidirá qué hacer como Izquierda Unida y como parte integrante del gobierno de la ciudad».

El portavoz de IU entiende que «se trata de una situación personal aunque afecta claramente al gobierno».

«Ha abusado de un privilegio»

Por su parte, Alberto Rodríguez, miembro del consejo local de IU en El Puerto y consejero de IU en Impulsa, matizó que en la comisión de seguimiento preguntaron también si se van a tomar medidas por parte del PSOE. La respuesta fue que «van a hacer una defensa y recabar datos para poder argumentar su postura».

La concejal de IU, Matilde Roselló, defendió que «nuestros principios son la honradez y la honestidad y creemos que se ha faltado a los dos». Añadió que «es por ello que pedimos su dimision porque ha sido un fallo muy grave que no podemos permitir».

Aunque no hay una hora ni fecha fijada, la intención de IU es convocar la asamblea con sus militantes para este jueves, donde se valorarán todos los escenarios. Es decir, tanto si el alcalde finalmente dimite como si no deja su cargo de alcalde.

A juicio de IU «De la Encina ha abusado de un privilegio para su beneficio y entendemos que es moralmente reprobable».

Aunque no han querido avanzar su decisión final a la espera de escuchar a la militancia, en las palabras de los representantes de IU se podía leer entre líneas la posibilidad de una ruptura del pacto de gobierno a dos meses de las Elecciones Municipales.

Matilde Roselló señaló que «hemos demostrado fidelidad en este tiempo porque es un proyecto de izquierdas en el que creemos pero cuando hay un hecho de este tipo no hay justificación ninguna. Ante ello, esto la fidelidad se tiene que romper».

Para IU, estos hechos «nos colocan en una situación no cómoda». En el caso de que David de la Encina dimita, subrayaron que «el pacto podría continuar porque no hay ningún problema en la gestion del gobierno» aunque si esto no ocurre «tenemos que valorar junto a los militantes este escenario».

Desde la provincial de Izquierda Unida prefirieron no pronunciarse a la espera de la celebración de la asamblea prevista y de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos días.