ENTREVISTA EXCLUSIVA Clase-A: «Fue El Castaña quien quiso participar en el videoclip» El cantante del vídeo musical en el que apareció el narco Isco Tejón mientras estaba en busca y captura habla por primera vez de cómo se gestó esa grabación

MARÍA ALMAGRO

@MariaAlmagroD Actualizado: 24/10/2018 07:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Freddie Rives, músico de 30 años nacido en Pinar del Río (Cuba) sigue sobrepasado por lo que le ha ocurrido. Su nombre artístico, Clase-A, su rostro, su música ha acaparado la atención de absolutamente todos los medios pero por algo muy diferente a lo que él hubiera deseado. La fama ante el gran público le ha llegado porque en el videoclip de su último tema de reguetón, 'Candela', su partener en escena ha sido nada menos que el narco más buscado del Estrecho.

La aparición de Isco Tejón disfrutando y bailando de fiesta rodeado de chicas al son de la música de Clase-A, a cara descubierta, brindando, riendo, como si nada, cuando todavía estaba fugado, fue todo un bombazo. La Policía lo tomó evidentemente como un acto de chulería, como toda una provocación. La pasada semana el Castaña era detenido. Cuentan que ha pedido perdón por su atrevimiento. Y, mientras, Freddie mantiene con firmeza que él no tiene «nada que ver con todo eso». Cuenta que está agobiado. En estas semanas no ha dejado de recibir llamadas, mensajes, de leer juicios sobre su vida o su forma de ser. «No me han dado respiro», lamenta. Hasta ahora no ha querido hablar con ningún medio. Está «dolido». Pero por primera vez en esta entrevista, realizada en el despacho de su abogado Manuel Montaño, en Sanlúcar, ha decidido dar su versión. La suya.

–Después de todo lo ocurrido, ¿cómo se encuentra?

–Ahora un poco más tranquilo porque ya se ha demostrado que a lo que me dedico es a la música.

–Como usted dice se dedica a la música pero en estas semanas se está hablando de Clase-A por otro asunto, la participación en uno de sus videoclips del narco Isco Tejón cuando estaba en busca y captura, para empezar por el principio... ¿Cuándo lo conoció y cómo?

–Normalmente conozco a mucha gente por mi música. Fue hace unos cuatro años una noche trabajando en una discoteca en La Línea. Coincidimos, hablamos, y me cayó bien. Hicimos buena relación.

–¿Mantuvieron el contacto?

–Sí, de vez en cuando hablábamos cuando yo le mandaba algún videoclip como al resto de mis contactos.

–¿Es cierto que Francisco Tejón le llegó a contratar para la comunión o el cumpleaños de su hija?

–Sí. Me contrató para una fiesta al poco de conocernos.

–¿Cómo decide hacer el videoclip de su nuevo tema 'Candela' y que éste se grabe en una casa proporcionada por Isco Tejón?

–Yo le pregunté a varias amistades si sabían de algún lugar donde pudiera hacer el vídeo como hago normalmente, buscaba un sitio que me prestaran o alquilaran... él me contestó que sí, que me podía conseguir algo y lo vi perfecto.

–Una vez que acuerdan eso, ¿sabía de la existencia de esa casa de Guadacorte donde al final se grabó?. ¿La conocía de antes o había estado alguna vez allí?

–No. Yo no sabía nada de esa casa. Me habló de un sitio que me podía dejar.

Escena del videoclip de 'Candela'. - LA VOZ

El día de la grabación

–Se ha hablado mucho de cuándo se hizo la grabación, de si El Castaña participó en ella estando ya en busca y captura. ¿Cuándo fue?

–El 7 u 8 de septiembre pasado.

–Entonces, la Policía ya andaba buscándolo, ¿usted lo sabía?

–No. Yo no tenía ni idea de eso. Yo conozco a mucha gente. Lo conozco como Fran. Una persona que se porta bien conmigo, que me deja el sitio y que teníamos una buena relación pero poco más. No tenía que saber su vida o en qué entorno se mueve. Usted misma me está haciendo una entrevista y no se qué va a hacer después de estar aquí conmigo...

–Ya, pero Isco era una persona bastante conocida en La Línea, se sabía de sus vínculos con el narcotráfico por los medios y que lo estaban buscando, se habían publicado fotos de él, acababan de detener a su hermano... ¿no sabía absolutamente nada de todo eso?

–Yo me dedico a la música. Canto a cualquier persona que me contrate. No tengo que saber eso. No veo noticias porque la mayoría están manipuladas. Ahora mismo a mí se me ha echado mucha tierra encima en todos los medios de España, diciendo cosas de mí absurdas. Hasta si me pinte o no el pelo de rojo, ¿qué hay de malo en eso? Conozco a mucha gente, ya está.

–El día de la grabación, ¿cómo fue?, ¿notó algo raro en el comportamiento de Isco?

–No. Llegué y él ya estaba allí. Nos saludamos y automáticamente empecé a preparar mis cosas para ponerme a trabajar.

–¿Cuándo se decide que El Castaña salga en el videoclip? ¿De quién es la idea?

–Me dijo: 'pues salgo' y le dije: 'de acuerdo'. Tampoco vi nada de maldad ahí.

–¿Tejón participó económicamente en ese videoclip?

–Lo pagué yo. El sitio lo puso él. A las chicas se les pagó la gasolina del viaje.

–¿Él fue con chicas?

–No. Son todas amigas mías que suelen participar conmigo en lo que hago.

–¿Avisó a Isco Tejón sobre cuándo iba a lanzar el vídeo?, ¿se acordó alguna fecha?

–No. Cuando yo grabo un vídeo es para publicarlo.

–Ya pero como él decidió participar en ese videoclip y aunque usted diga que no sabía que estaba en busca, sí lo estaba, ¿intentó él pactar con usted alguna fecha de lanzamiento o le puso alguna condición?

–No. Teníamos buena relación de conocidos y ya está. Pero nada de eso.

–Cuando salta todo, decide retirar el videoclip, ¿por qué?

–Porque en la prensa se me estaba poniendo a mí, mi cara, como si yo estuviera haciendo algo y estaba saliendo yo más que él. Me estaba afectando. Criticaban hasta que uso lujos y no es verdad. Ya no era que estaban buscándolo a él, estaban hablando de mi.

–Bueno, la canción ‘Candela’ ha tenido muchísima promoción a pesar de todo, ¿no?

–Ya pero me he sentido muy mal con todo lo que ha pasado. He visto mucha gente haciendo daño. Yo estaba muy tranquilo hasta que los medios me pusieron en una cruz para que el pueblo me tirara piedras. Así me he sentido yo.

–Pero ¿no entiende el hecho de que los medios se hagan eco de un videoclip donde aparece el narco más buscado del Estrecho sin esconderse, a cara descubierta y que se dirijan a preguntarle por ello al grupo que firma ese vídeo?

–Yo entiendo que se me quiera preguntar, pero no que se me pregunte acusando, sino normal. Y yo respondo. No sé nada de eso. Pasó y pasó. Pregúntamelo, no me acuses directamente.

«Yo no sabía que estaba en busca y captura. No tenía que conocer su vida ni su entorno»

Cortaron el contacto

–Desde que lanza el videoclip hasta que El Castaña se entrega a la Policía pasan algunos días, ¿en ese tiempo llegaron a contactar para hablar del impacto que estaba teniendo todo?

–No, no. No hemos tenido más contacto. Se borró y ya está. No hay más vínculos.

– ¿Y no le ha querido pedir ninguna explicación de por qué no le avisó?

–No. Todos somos mayores de edad. Él puede hacer con su vida lo que quiera. Yo me dedico a la música. No voy a juzgar a nadie por lo que haga.

–¿Ha declarado ya ante la Policía como testigo?

–Sí. Les he dado mi versión. La misma que estoy dando aquí.

–¿Teme que todo este lío le afecte de algún modo penalmente?

–No. No me puede afectar penalmente y si ocurre ya me buscaré la forma de salir porque no tengo nada que ver con eso.

–¿Piensa hacer otro vídeo de ‘Candela’ o se le han quitado las ganas?

–No. Ya no voy a hacer otro videoclip de ese tema. Lo haré de otra canción. Ahora mismo solo quiero estar tranquilo .

–¿Le han salido más contratos, más bolos desde que ha ocurrido todo esto?

–Sí, bueno, el día 11 justamente participo en un concierto en Fuengirola a beneficio de niños con autismo. Llevo cuatro años haciéndolo y eso no se está comentando en ningún sitio.